El cortometraje que muestra la triste cuarentena de algunas mujeres

Para nadie es un secreto que los casos de violencia intrafamiliar se han elevado durante los últimos días de cuarentena, según manifestó el Gobierno Nacional, y una de las causas que sustentan estos episodios es que ahora es más difícil la convivencia en casa.

Esa realidad se reflejó en tres escenas proyectadas en un reciente trabajo audiovisual que dejan entre ver durante 3 minutos la difícil situación de maltrato intrafamiliar de la que son víctimas las mujeres.

El cortometraje se titula ‘...en casa’, y fue realizado hace más o menos tres semanas en el marco de un festival audiovisual a nivel local denominado ‘Tornado Cuarentena’, donde el eje principal para todos los participantes era el tema de libertad, debido al confinamiento. (Lea también: ‘Omaira, la vendedora de alegría’, corto ganador de ‘Tornado Cuarentena’).

Este material audiovisual, que debía ser entregado en un lapso de 48 horas, fue realizado por el cartagenero Ricardo Elder Ramos y Manuel Díaz, quienes también actúan junto a los personajes principales: la niña Brigitte Sofía, y las mujeres Leiva Diana López y Naizza Espinosa.

De esto se trata

La historia muestra a tres mujeres en tres escenas diferentes: en la primera una niña es maltratada por su padre, en la segunda una mujer es golpeada por su esposo y se refugia en su habitación, y en la otra mujer es acosada por su jefe en su puesto de trabajo.

El audio de toda la historia es una voz femenina conversando con su jefe, quien le hace una propuesta indecente a cambio de conservar su trabajo ante el recorte de personal. En la voz de fondo se escucha a un hombre gritando.

“Quisimos reflejar la historia de las mujeres en esta época de cuarentena, una realidad que viven niñas y jóvenes en distintos aspectos de sus vidas, de cómo se presenta la violencia contra ellas y se incrementa en tiempos de cuarentena”, precisó Ricardo Ramos, quien concursó bajo el sello de su productora Grios Producciones.

“Las actrices son: mi hija y dos amigas de las cuales una de ellas es comunicadora social”, reiteró.

Inspiración de “libertad”

Ricardo Ramos se inspiró en una realidad que se vive por estos días y que tiene que ver con el tema de libertad: el maltrato intrafamiliar en el género femenino.

“Como bien se explica, son tres tipos de violencia los que se manifiestan en el cortometraje, pero sobre todo quise reflejar que aunque el mundo entero no se sienta libre de salir como antes, las mujeres son las menos libres porque les cuesta salir de un mundo violento”, explicó el director y actor del video.

Además, Ricardo aseguró que “al final de las escenas, ellas dicen que más allá de no tener miedo quieren ser libres. Que la idea no es ser valiente sino libre y que no quieren ser vendidas sino libres”.

Tras las restricciones de cualquier tipo de actividad de campo, como lo es grabar fuera de casa, cada mujer filmó su propia escena en su casa con un celular. Luego se coordinó la grabación y unieron las escenas en edición. Cada uno editó su parte, la unión de las tres las editó Manuel Díaz.

“Nos han llamado de otras organizaciones para seguir trabajando el corto, una columnista, psicóloga y profesora, quiere proyectarlo con sus estudiantes para trabajar el tema”, aseveró Ramos.

El video se encuentra en YouTube bajo el sello de la productora Grios producciones.