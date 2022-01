El habitante de calle bolivarense que celebró el cumpleaños de su perro

Se trata de José Luis Matos, más conocido como Choco, quien es nativo del municipio El Peñón (Bolívar) pero vive en las calles de Bucaramanga, una historia de inmigración de la que prefirió no recordar. En su nueva vida ha conformado una familia junto a sus dos perros. Durante el festejo el personaje partió la torta y lo repartió entre los animales y él.

La historia que se volvió viral en pocos segundos a través de las redes sociales, ocurrió el pasado 7 de enero y desde entonces el clip no ha dejado de ser compartido.

La historia que se volvió viral en pocos segundos a través de las redes sociales, ocurrió el pasado 7 de enero y desde entonces el clip no ha dejado de ser compartido.

Cabe anotar que el video quedó registrado por un transeúnte que descubrió aquel episodio y no dudó en grabar la escena y subirla a las redes: los perros con gorritos de cumpleaños en sus cabezas y la entonación del la canción ‘Cumpleaños Feliz’ fueron suficientes para sacar lágrimas de Choco y abrazar a sus amigos peludos.

“No conozco a la persona que me grabó, me enteré por personas que me dijeron que estaba en redes sociales, pero a todos ellos les doy gracias por visibilizar esto y les digo que los quiero mucho”, resaltó el bolivarense a El Universal, y añadió que “a mi familia, si ve este mensaje, quiero decirles que los estimo mucho”. José Luis dejó en claro que por el momento se quedará establecido en Bucaramanga pero que algún día regresará a su cálida tierra.