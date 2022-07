‘El hombre de gris’, la película de acción más costosa de Netflix

Pero no todo está perdido para Court, ya que cuenta con la ayuda de la agente Dani Miranda, a quien da vida Ana de Armas, quien lo ayudará con esta cacería internacional de la que se convirtió objetivo, y que puede costarle la vida. Lea aquí: Esta es la película de acción que causa furor en Netflix

Gentry alguna vez fue un mercenario altamente capacitado, sin embargo, el juego se invirtió tras destapar accidentalmente oscuros secretos de la agencia, y ahora es perseguido por Lloyd Hansen, interpretado por Chris Evans, un excompañero de la CIA que no se detendrá hasta capturarlo.

El Hombre Gris narra la historia del ex agente de la CIA, Court Gentry, interpretado por Ryan Gosling, quien después de escapar de un recinto penitenciario es reclutado por su antiguo jefe.

Para Evans, la experiencia de ser el malo de la historia fue una bocanada de aire fresco luego de varios años cargando el peso de salvar al mundo en la gran pantalla. “Interpretar a un villano siempre es un poco más divertido, tienes un poco más de libertad y muchas más bromas, pero trabajar con los Russo es lo que da esa sensación de confianza y libertad. Cuando confías en los cineastas, estás más dispuesto a correr riesgos, y ciertamente un personaje así, exige riesgos. Así que, sin los directores y sin la relación y compenetración que tenemos, no sé si habría tenido una experiencia tan gratificante”. Le puede interesar: 6 documentales de Netflix que debes ver si eres fan del misterio

“Los Russo tienen un proceso muy interesante, que nunca había llevado a cabo antes, en el que al principio de la película nos sentamos con todos los jefes de departamento, y todo el mundo empieza a hablar del libreto mientras lo trabajan. Y al principio, hace que no sea precioso, pero sí muy colaborativo. Lo que más me gusta de este proyecto, para el que me tuve que preparar mucho físicamente, es que rodamos el material que crecí amando en los años 80 y 90, que tenía una especie de sentido del humor sobre sí mismo”, señaló Ryan Gosling, quien actualmente está rodando la película ‘Barbie’ (interpreta a Ken).

El resto del elenco de la película –en la que se destaca el rol de la mujer en acción, preparada, inteligente y lejos de ser la víctima o el interés romántico del protagonista–, está compuesto por Regé-Jean Page, Jessica Henwick, Dhanush, Wagner Moura y Alfre Woodard. Lea también: La miniserie de Netflix que te pondrá los pelos de punta

“Parte de nuestra motivación para reunir un reparto increíble como este que puede encarnar a tantos personajes interesantes, era la esperanza de crear una especie de universo que quisiera seguir a todos ellos, ya sea hacia adelante o hacia atrás, desde este momento en el tiempo que captamos en esta primera película. Espero que haya más historias que contar en el mundo de El Hombre Gris”, comentó Anthony.

Hay nueva saga de acción a la vista.

Empezó como un libro

A Mark Greaney, que tiene más de 20 títulos en su bibliografía, le gusta

conocer bien los lugares sobre los que escribe.

“Me gusta tener mi propia impresión de un lugar, la gente y la política y cómo trabaja su policía”, dijo Greaney, quien ha viajado por sus libros a lugares como China, Rusia y lo que él llama “probablemente el espacio más peligroso”. en el hemisferio occidental”, el territorio influenciado por los cárteles de la droga cerca del estado mexicano de Sinaloa, de acuerdo con Commercial Appeal .

El autor también ha tenido una amplia formación en armas de fuego, combate cuerpo a cuerpo, conducción de acrobacias y medicina en el campo de batalla.