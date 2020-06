“El personaje de la novela es mudo porque aquí toca serlo”

FRENTE AL RÍO

Parece que los lectores han conectado rápidamente con la historia. ¿Cómo ha visto usted la reacción de ellos?

-Tengo la misma sensación. Creo que es una novela personal para todos los lectores, porque ha sido muy personal para mí, pero sobre todo porque cuenta el coraje de nuestras familias -y sus lazos reforzados y sus dilemas terribles- en un país que se resiste con pasión tanto al hecho de la guerra como a la posibilidad de terminarla.

¿Por qué escoger este momento para narrar la historia que se encuentra en ‘Río Muerto’?

-La conté porque creo que el mejor lugar para entrar sin agendas es la novela, y más si se trata de una historia verdadera, y más si el método para narrarla es la ficción. Pero ahora siento que está en las manos de los lectores como una verdad que nos reivindica, como una tierra de nadie en la que podemos librarnos de las trincheras y dolernos y acompañarnos como recobrando una tejido muerto del corazón.

Como escritor, ¿cómo fue viajar a la Colombia de inicios de los años noventa y a la población en la que desarrolla la historia?

-Fue una aventura para el sistema nervioso y para la memoria, claro, porque recuerdo muy bien esos años noventa, y justo en esos años conocí esos parajes. Durante estas tres décadas, desde que estuve en los paisajes y las casas en donde sucede ‘Río Muerto’, he ido recogiendo pueblos semejantes, climas semejantes, y fue fácil armar el rompecabezas de Belén del Chamí.

Todos los días, en medio del conteo del COVID-19, se da el nombre de otro líder social... ¿Parece que en muchas regiones la historia no ha cambiado mucho con los años?

-No solo no ha cambiado, sino que se ha estado recrudeciendo. Prueba de que el problema fundamental es un Estado corto que no llega a todo el territorio no solo porque no puede, sino muchas veces, porque no quiere.