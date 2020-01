El pianista Andrea Lucchesini se presenta hoy en el Festival de Música

Cartagena es distinta bajo el embrujo de la música y del Cartagena Festival de Música, inaugurado anoche en un concierto estelar en el Teatro Adolfo Mejía. Hoy en ese mismo escenario se cumplirán dos conciertos. Uno, a las 4 de esta tarde, con dos obras de Beethoven (Doce variaciones en Fa mayor para violonchelo y piano Op. 66 sobre Ein Mädchen oder Weibchen, tema de Papageno de ‘La flauta mágica’). En este concierto que incluye además obras de Schubert (Sonata en la menor para arpeggione (violonchelo) y piano, D.821), sonará el piano de Andrea Lucchesini y el violonchelo de Santiago Cañón, el colombiano que ganó hace poco la Medalla de Plata en el Concurso Internacional Tchaikovski. El pianista Andrea Lucchesini ganó el Concurso Internacional “Dino Ciani” en el Teatro alla Scala de Milán. ‘En los últimos años Lucchesini se ha sumergido con entusiasmo en el repertorio de Schubert, comenzando con la grabación de los Impromptus op. 90 y op. 142 en una producción discografica de AVIE Records’. Estamos ante dos virtuosos.

En el segundo concierto de esta noche, se escuchará la Sinfonía no. 5 en do menor Op. 67 de Beethoven y la Sinfonía no 4 en do menor D. 417 ‘Trágica’, de Schubert, que exalta desde sus 19 años a su maestro genial Beethoven.

La interpretación de estas dos obras clásicas estarán a cargo de la Camerata Royal Concertgebouw Orchestra de Ámsterdam. Es una de las mejores del mundo. Fluye como pez en las aguas del tiempo de la música, tanto en el reperorio clásico el contemporáneo. Es la catorce versión del Cartagena Festival de Música.

La noche penderá como flor flotante entre lo bello y lo sublime.