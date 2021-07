El premio que Guillermo Torres recibirá 43 años después

Un premio que ganó hace 43 años en el Festival Bolivarense del Acordeón, solo hasta ahora, después de cuatro décadas, le será entregado oficialmente al alcalde del municipio de Turbaco, Guillermo Torres Cuéter. Se trata de un peculiar historia de vieja data que revivió hace poco. “Yo estuve en el primer Festival Bolivarense del Acordeón, en el segundo y hasta en el tercero”, recuerda el propio Torres. “Yo había grabado con Mariano Pérez -añade- y me presenté creo que en el año 1978, en ese Festival. Ese año se presentó Octavio Daza, con la canción Nido de amor y yo me presenté con la canción Yo soy del pueblo, con el seudónimo de El Flaco”. (También le puede interesar: “Pueblo turbaquero el poder está en tus manos”: Guillermo Torres, alcalde electo)

Su composición era una tema de protesta que tuvo acogida entre el público y participaba con ella en la categoría de Canción Inédita. “Una vez canté mi canción me bajé a tomar cervezas con mis amigos”, relata. La sorpresa surgió cuando Isaías Simancas, encargado del evento, anunció al primer puesto para la canción del Octavio Daza y el segundo lugar para la canción de Torres, pero este no se apareció en la tarima y no volvió a ser visto en el lugar. “Cuando Isaías Simancas se subió anunciar a los ganadores, encontró al primero puesto, al tercero, pero el segundo puesto no estaba. Yo no sabía que había quedado de segundo”, relató Torres.