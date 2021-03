Elkin Torres, un gran artista de los tatuajes

Cuando Elkin Torres estudiaba en el colegio, tuvo su primera experiencia con los tatuajes a los 16 años. Aunque todavía no tenía una sola marca en su cuerpo, se dedicó a emprender el talento de tatuar a sus compañeros de clase.

Era la semana científica y todos debían entregar su proyecto. Como a Elkin le encantaba dibujar, no dudó en crear una máquina casera para tatuar, conocida como hechiza, que se crean de forma artesanal.

“Eso fue en 2015, recuerdo que muchos ese día se tatuaron con mi proyecto y les gustó tanto que pensé en dedicarme a esto. Fue entonces en 2016 cuando un amigo me hizo sacar la máquina otra vez para tatuarlo y desde ahí no he dejado de trabajar en este mundo”, recordó con emoción Elkin Torres.

Con el pasar del tiempo, Elkin cambió la hechiza y adquirió una máquina profesional, ¿y para qué fue eso? El pasado 2020 tuvo gran reconocimiento por su oficio, lo que hoy lo lleva a posesionarse como uno de los mejores tatuadores de Cartagena.