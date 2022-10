Ella es la enfermera que ayudó a capturar a ‘El ángel de la muerte’

El ángel de la muerte , conocida en inglés como The Good Nurse , es la reciente película que bate récords en Netflix, está inspirada en Loughren y se centra en cómo la mujer influyó para que no se siguieran cometiendo los hechos atroces del enfermero. Ese papel es interpretado por la actriz Jessica Chastain, quien habló sobre su personaje. Lea aquí: ¡Netflix de terror! La historia real del asesino en serie Charles Cullen

“Realmente no pude sentirme orgullosa hasta que vi a Jessica, porque estaba juzgándome: juzgándome por no darme cuenta antes, juzgándome por tener una amistad con alguien que era tan oscuro. No pude perdonarme a mí misma durante mucho tiempo, por el hecho de que él estaba haciendo daño a la gente justo delante de mí. Simplemente no podía dejarlo pasar”, confesó.

Esta producción es basada en el libro ‘El ángel de la muerte’, del periodista Charles Graeber y dirigida por Tobias Lindholm. Cabe recordar que Loughren y Cullen son interpretados por los ganadores del Oscar Jessica Chastain y Eddie Redmayne.