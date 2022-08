‘Elvis’ será el principal estreno de HBO Max en el mes de septiembre

La misma invita no sólo a conocer el ascenso exponencial de su carrera, sino que también va más allá, haciendo hincapié y con una mirada más profunda en las complejas relaciones de Elvis con su familia; su representante, el coronel Tom Parker (Hanks); sus fans; y con él mismo.

Se trata de ‘Elvis’, que en el pasado mes de julio estuvo en la cartelera de cine del mundo, siendo una de las películas más taquilleras de Warner Bros de la temporada. Lea aquí: Amparo Grisales en la serie House of the Dragon: así fue su participación

‘Elvis’ profundiza en la compleja dinámica entre Presley y Parker que abarca más de 20 años, desde el ascenso de Elvis a la fama hasta su estrellato sin precedentes, en el contexto del panorama cultural en los Estados Unidos. En el centro de ese viaje se encuentra una de las personas más significativas e influyentes en la vida del músico, Priscilla Presley (Olivia DeJonge) con quien tiene a su única hija Lisa Marie Presley.

Además de ser una biopic, es un musical. Dentro del repertorio de canciones de Elvis Presley, se encuentran hits como ‘Burning Love’, ‘Can’t Help Falling in Love’, ‘Hound Dog’ y ‘Unchained Melody’. Le puede interesar: Los estrenos de HBO Max que no te puedes perder este mes

Aunque en muchas de las canciones se mantiene la voz original del rey, otras fueron adaptadas y modernizadas por artistas del momento como Måneskin, Doja Cat, Eminem, Tame Impala, entre otros.

El elenco lo completan la actriz de teatro Helen Thomson, quien interpreta a la madre de Elvis; Gladys, Richard Roxburgh como el padre de Elvis, y Olivia DeJonge como Priscilla Presley.