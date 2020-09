Emmy: “Schitt’s Creek” arrasa en las categorías de comedia

“Schitt’s Creek”, la pequeña producción canadiense sobre una familia fuera de lugar, tuvo una gran noche el domingo en los premios Emmy al arrasar en la categoría de comedia con los premios a la mejor serie y actuaciones, incluyendo para sus protagonistas Catherine O’Hara y Eugene Levy.

“Nuestro programa, en esencia, es sobre los efectos transformadores del amor y la aceptación, y eso es algo que necesitamos ahora más que nunca”, dijo el cocreador y actor de reparto Daniel Levy, quien exhortó al público a inscribirse y votar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos para alcanzar esa meta.

O’Hara aceptó el premio virtualmente en una ceremonia a distancia debido a la pandemia.

“Aunque estos son los días más raros, que siempre tengan tanta alegría en una sala o dos con su familia como yo con mis queridos Rose”, dijo O’Hara, rodeada en el salón por actores con tapabocas que interpretaron a los miembros de la familia Rose.

Eugene Levy calificó de “irónico que el papel más extraño que haya interpretado me dé un Emmy a la actuación de comedia. He cuestionado seriamente lo que he estado haciendo” durante los últimos 50 años.

Momentos después, el hijo de Levy, Daniel ganó el premio al mejor guion para una serie de comedia por un episodio de “Schitt’s Creek”, y entonces compartió el de dirección y recibió el de mejor actor de reparto. El honor a la mejor actriz de reparto fue para su compañera de elenco Annie Murphy.