Escritora cartagenera celebra su tercera publicación con firma española

Desde niña la pasión por las letras recorría por sus venas. A los 12 años empezó a escribir sobre temas de mujeres y del Caribe. Hoy, a sus 29 años, ese sueño de ser escritora se cumplió luego de publicarse tres libros de su autoría. Lea también: Es escritor cartagenero, tiene 20 años y habla cinco idiomas.

Se trata de la escritora cartagenera Yara Puentes, quien por estos días celebra el lanzamiento de su tercer libro ‘Tengo el amor quemándome la piel y carcomiéndome los versos’, que también está traducido al inglés bajo el título ‘I have a love burning my skin and gnawing at my verses’, el cual acaba de firmarse con la editorial española Círculo Rojo. Puede adquirirse impresa o en formato EPUB a través de la página web www.yaracamii.com. Le puede interesar: Una cartagenera, nominada a mejor comunicadora de los Estados Unidos.

El prólogo del libro dice: “Una mujer caribe, mulata, jóven y preparada, que abre su corazón de par en par, para ser vista en la intimidad a través de palabras sudadas y gemidos mudos”.

Puente invita a leer en cada línea de su libro, y tener un encuentro desde la intimidad y el ser para entender y abrazar los ciclos de las relaciones con tintes de erotismo, feminismo, drama y muchísimo romance.