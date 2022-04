Escritoras colombianas recuperan hueco en librerías

Entre lo que la escritora Pilar Quintana leyó en el colegio, como la mayoría de colombianos, no había mujeres. No fue hasta ya mayor que empezó a leer a sus colegas de oficio, a las actuales y a las pasadas, y por eso ahora ha decidido hacer una labor para “rescatar” a las autoras colombianas, a las que todo el mundo debería leer, y publicarlas. Lea aquí: Cinco escritoras que marcaron la historia y no puedes dejar de leer.

Están -o estarán a lo largo de este año- en una colección de 18 libros en librerías y bibliotecas que servirá para quitar esa “mirada muy condescendiente sobre la literatura hecha por mujeres”, como describe Quintana, la coordinadora editorial del proyecto, que se llama Biblioteca de Escritoras Colombianas.

“Cuando empecé a leer a estas autoras y leía crítica sobre sus obras, se las trataba como: ‘ella es buena para ser mujer’, pero no les daban el lugar que merecen tener dentro de la tradición literaria”, dice a Efe la escritora caleña.

SE MINIMIZARON A LAS MUJERES

De hecho, cuando Quintana, que fue reconocida el año pasado con el Premio Alfaguara de Novela, comenzó a publicar dice que “en los editores existía la idea de que había unos temas que eran femeninos y que esos temas no tenían altura literaria”.

La maternidad, tan tratada por ella, era uno de ellos, aunque ahora sea “impensable”.

“Creo que muchas veces el trabajo de las mujeres ha sido minimizado”, insiste. Se las ha encasillado, como si la literatura femenina fuera un “género que tiene menor valor que la literatura hecha por hombres”.

Entre los libros que leyó en el colegio “había autores extraordinarios como Gabriel García Márquez, pero otros mediocres y malos”.