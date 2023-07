¡Espeluznante! Así es el primer tráiler oficial de ‘La monja 2’

La segunda película contará nuevamente con la actuación protagonista de la hermana Irene, interpretada por la actriz Taissa Farmiga, hermana de la actriz Vera Farmiga, quien interpreta a Lorraine Warren en las películas de ‘El Conjuro’.

Al reparto se unen también Storm Reid (The Last of Us) y Katelyn Rose Downey (La princesa), dos niñas que estarán bajo la protección de la Hermana Irene y su nueva acompañante, quien será interpretada por Anna Popplewell (Las crónicas de Narnia: el León, la bruja y el ropero). Lea también: ¡Prepárate! Estrenos que llegarán a las plataformas de streaming en julio

Siendo una de las películas de terror más esperadas del año, ‘La monja 2’ se estrenará el próximo 8 de septiembre de 2023.