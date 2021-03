Este jueves llega a las salas de cine ‘Caos: el inicio’

Inspirada en la novela ‘El cuchillo en la mano’ de Patrick Ness, primer libro de la saga ‘Chaos Walking’ (Caos: El inicio), este jueves, 4 de marzo, Colombia se unirá al estreno mundial de esta esperada propuesta cinematográfica.

En las salas de cine habilitadas, se estrenará esta película protagonizada Tom Holland (Spider-Man) y Daisy Ridley (Star Wars), dirigida por el neoyorkino Doug Liman (The Bourne Identity, Mr. And Mrs. Smith), contando con un presupuesto de 100 millones de dólares y ambientada en una sociedad distópica donde los pensamientos se revelan a través de imágenes, palabras y sonidos abrumadores, llamados ‘El Ruido’, siendo una extraña situación es causada por un germen que ataca a los hombres, pero no a las mujeres.

‘Caos: El inicio’, como se conoce el título en es llega a cines con una base de fanáticos lectores que han mantenido el interés de ver en la gran pantalla los planteamientos de esta historia: ¿cómo imaginar una sociedad sin mujeres? ¿Cómo se podría vivir si se pudiéra ver y oír los pensamientos de los demás? ¿Cómo sería una vida sin privacidad?

Al elenco, además de los protagonistas, se suman Nick Jonas, Mads Mikkelsen, así como la dos veces nominada al Oscar Cynthia Erivo, David Oyelowo, el español Oscar Jaenada y el mexicano Demián Bichir, entre otros.

El reto es grande para el joven actor británico Tom Holland, uno de los actores en ascenso más notables de su generación. Se inició en el teatro musical como protagonista de Billy Elliot. En el cine debutó junto a Naomi Watts en ‘Lo imposible’ (2014) y muy pronto saltó al universo de súper héroes de Marvel. Desde 2016 interpreta al Hombre Araña.

Junto a él, la también británica Daisy Ridley, reconocida por haberse ganado el papel de Rey, en la reciente trilogía de la saga de Star Wars, y Nick Jonas, quien hace parte de la banda The Jonas Brothers y desde los siete años actuó en musicales de Broadway.

El director, Doug Liman, es un reconocido y versátil productor y director, con más de cincuenta títulos asociados a su nombre. Su filmografía incluye títulos como ‘Swingers’ (1996) con Jon Favreau y Vince Vaughn; ‘The Bourne Identity’ (2002) con Matt Damon; ‘Mr. And Mrs. Smith’ (2005), con Brad Pitt y Angelina Jolie; ‘Edge of Tomorrow’ (2014) con Tom Cruise y Emily Blunt; y la reciente producción rodada durante la pandemia para HBO Max, ‘Locked Down’, con Chiwetel Ejiofor y Anne Hathaway.