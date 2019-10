Este viernes: a gozar en la Gran Noche de Candelas en el Centro Histórico

Hoy la Plaza de La Aduana será testigo del “evento cultural más importante de las Fiestas de la Independencia”, en palabras de Iván Sanes, director del Instituto de Patrimonio y Cultura, IPCC.

El evento al que se refiere Iván es la Gran noche de candelas, jolgorio de tambores y bailes cantaos ‘Etelvina Maldonado’ y comenzará con un desfile en Las Bóvedas, para recorrer parte del Centro Histórico y llegar a La Aduana. Allí, los cartageneros y turistas podrán disfrutar de un concierto cargado de tradición, de nuestras raíces. (Lea aquí: Esta es la agenda oficial de las Fiestas de Independencia 2019)

“Es el evento cultural más importante de nuestras fiestas, porque realmente quiere rescatar nuestras raíces. Será una mágica noche ancestral, porque vamos a tener ‘La Fania All Stars’ de la música del bullerengue, que eso no se ve ni se escucha todos los días”, continúa Iván Sanes y no es para menos: la nómina de artistas del concierto incluye a Adriana Lucía, Pabla Flores ‘La Payi’, Voces del Bullerengue, Manuela Torres, Corraleros, Joselina Llerena Martínez, Martina Camargo y Tambores de Cabildo. (Lea aquí: La Boquilla rescató su rueda de bullerengue)

Y precisamente de Tambores de Cabildo son Cecilia Silva Caraballo y María Paula Pastrana. Ellas nos visitaron ayer para contarnos más sobre los bailes cantaos y a respondernos por qué los jóvenes deberían enamorarse de ellos. (Lea aquí: Adriana Lucía: El porro hecho mujer)

Cecilia, cantadora y docente, dice: “Va a ser una noche inolvidable, porque vamos a ver mucho de bailes cantaos, dentro de ellos hay muchos géneros que se denominan bailes cantados precisamente porque guardan algunas características que son comunes a todos, entonces tienen una voz principal, que puede ser dada por una cantadora o un cantador, tienen un coro responsorial y un formato instrumental que solamente es percutivo, o sea, no hay un instrumento melódico, sino que la voz es quien te guía la melodía. Esa es la clave de los bailes cantaos y a partir de allí encontramos el bullerengue, la tambora, el ritmo de pajarito, que van a ser interpretados por varias de las artistas que van a estar en la Noche de Candelas, como Martina Camargo, Tamboras, Pabla Flores...”.

María Paula, una estudiante que se está formando en Tambores de Cabildo, invita a los jóvenes a gozarse la Noche de Candelas: “Los invito a que vayan para que se autoreconozcan, somos una raza negra, venimos de lo afro. Muchos jóvenes llaman a esta cultura un poco ‘de viejos’, un poco ‘a lo antiguo’, pero es importante que se autoreconozcan y que hagan parte de esta bella cultura”.