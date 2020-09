“Estén tranquilos, gracias a todos”: Michi Sarmiento

“Desde hace un año para acá vengo presentando eso”, cuenta sobre la dificultad en su ojo izquierdo. Aclara que tuvo citas programadas hace varios meses con médicos para tratar la enfermedad pero la intromisión de la pandemia impidió su atención, al igual que los cambios de la EPS. “Estaba en Café Salud, luego me cambiaron a Medimás (que en mayo dejó de funcionar en 8 departamentos) y después a Compensar. Nunca se han comunicado conmigo, mejor dicho, me bailan el baile del indio de las EPS”, relata. Ante esto, hace un mes tuvo que recurrir a los especialistas por su cuenta. (También le puede interesar: Michi Sarmiento necesita de todos para operarse de la vista)

“Me fui a una clínica privada, me detectaron lo que tengo en el ojo izquierdo, que no veo bien. Siento como si se me obstruyera la vista, tengo cataratas”, relata.

Por tanto, los especialistas determinaron una operación de manera urgente para que pueda normalizar su visión en ese ojo, evitar que avance su patología y que se agrave. La operación es costosa y Michi no cuenta con recursos para pagarla, ante lo cual se inició una campaña de recolecta de ayuda para tenderle una mano al gran artista de Marialabaja y soplavientero de crianza (Pulse aquí si desea donar). La campaña avanza y, con ella, próximamente se concretará una fecha para la cirugía ocular.

El músico aprovecha para aclarar que el resto de su salud está marchando bien. “Tengo solamente eso, la otra parte de salud está bien, gracias a Dios. Duermo bien y me siento tranquilo. No hay tanta gravedad como la gente cree, que se han alarmado, le agradezco a la gente por todo su apoyo”, dice y agrega que, estos días de pandemia, los ha pasado “en la casa, encerrado, sin más ni menos”.

“Quiero darles las gracias por su preocupación. Estén tranquilos, a todos los quiero, que el Todopoderoso me los bendiga”, puntualizó.