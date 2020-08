Esto ha sido de Alcindo López, un mimo del Centro, durante la pandemia

Al principio, dice Alcindo, la pandemia parecía un monstruo que lo agarraba por el cuello y amenazaba con asfixiarlo. “La cosa está bien dura, bien, bien dura -se le quebraba la voz-. Nos ha tocado prestar, endeudarnos, pero esto está difícil (...) A veces me toca llamar a mis hermanas a pedirles para comer, a mí me da pena ya, pero... hoy me pasó así”, me había dicho hace veinte días, haciendo un increíble esfuerzo para no llorar, pero ayer había más esperanza en sus palabras: aunque evidentemente no ha podido volver a trabajar en las plazas de La Aduana, Santo Domingo o San Diego, como solía hacerlo antes del COVID-19, ahora se las arregla gracias a la inmensa solidaridad de sus hermanas y sobrinos; a que sus amigos han demostrado ser verdaderos en medio de la crisis (algunos le regalan mercados o le consignan que los 20.000 pesos) y a que él mismo ha demostrado su madera de artista. Ha conseguido pequeños contratos para, por ejemplo, hacer pedagogía sobre el mismo coronavirus que estuvo a punto de asfixiarlo económicamente -porque afortunadamente no se ha contagiado-. “Hace tres meses hemos estado haciendo pedagogía desde los clowns (payasos) y la pantomima sobre las medidas de protección frente al COVID-19: les decimos a empleados que hay que lavarse las manos, usar la mascarilla, conservar la distancia de dos metros con otras personas, además somos vigilantes de que eso se cumpla”, explica. (Vea aquí un video sobre La cuarentena del señor que alimenta a las palomas del Centro)

“Todos cambiaremos”

Alcindo cree que las restricciones por la pandemia se sostendrán por uno o dos años más, y sabe que es muy difícil regresar como mimo al Centro. Cree que el mundo no volverá a ser el mismo y él tampoco, así que cada día se ha convertido en una oportunidad de pensar en nuevos espectáculos.

“Quiero poner un negocio de algo y combinarlo con mi arte, pero ya no depender del todo del arte, porque necesito sostenerme económicamente”, me dice y remata: “Hay que cuidarse, creo que todos vamos a quedar prevenidos después de esto y nadie quiere estar enfermo, todo lo que ha vivido el mundo es una vaina muy fregada”.