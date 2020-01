Estos son los ganadores a los premios SAG Awards 2020

Este domingo se celebró la 26ª edición de los SAG Awards en el auditorio Shrine en Los Ángeles.

Estos premios, que se consideran una antesala a los Oscar, dejó grandes sorpresas como el triunfo de la surcoreana “Parasite”, que se convirtió en la primera película de habla no inglesa en ganar el premio más importante de los que entrega el Sindicato de Actores de Estados Unidos.

Aquí la lista de ganadores

CATEGORÍAS DE CINE

Mejor elenco en una película: Parasite (”Parásitos”)

Mejor actor: Joaquin Phoenix - Joker

Mejor actriz: Renée Zellweger - “Judy “

Mejor actriz de reparto: Laura Dern - Marriage Story (”Historia de un matrimonio”)

Mejor actor de reparto: Brad Pitt - Once Upon A Time... In Hollywood (”Érase una vez... en Hollywood”)

Mejor elenco de dobles de riesgo: Avengers Endgame

Premio honorífico a una trayectoria artística: Robert de Niro

CATEGORÍAS DE TELEVISIÓN

Mejor elenco en una serie dramática:The Crown

Mejor actriz de drama: Jennifer Aniston - The Morning Show

Mejor actor de drama: Peter Dinklage - Game Of Thrones

Mejor elenco en una comedia: The Marvelous Mrs. Maisel

Mejor actor de comedia: Tony Shalhoub - The Marvelous Mrs. Maisel

Mejor actriz de comedia: Phoebe Waller-Bridge - Fleabag

Mejor actriz en miniserie o filme para TV: Michelle Williams - Fosse/Verdon

Mejor actor en miniserie o filme para TV: Sam Rockwell - Fosse/Verdon

Mejor elenco de dobles de riesgo: Game Of Thrones