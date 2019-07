Estos son los nominados a los Premios Emmy 2019

Este martes se dieron a conocer los nominados para los premios más importantes de la televisión norteamericana. Game of Thrones consiguió un total de 32 nominaciones a los premios Emmy, convirtiéndose en la serie que ha recibido más nominaciones de la historia para una misma temporada y sumando 161 en total a lo largo de toda su existencia.

Game of Thrones se sitúa como la gran favorita para esta edición de los Emmy, la última en la que participará después del cierre con una octava temporada que fue todo un fenómeno social.

Tras Game of Thrones, la comedia The Marvelous Mrs. Maisel recibió 20 nominaciones, entre las que se encuentra mejor media, y la miniserie Chernobyl obtuvo 19, una de ellas como candidata a mejor miniserie.

Contra Game of Thrones competirán por la estatuilla a mejor serie dramática Killing Eve, Better Call Saul, Bodyguard, Ozark, Pose, Succession y This is Us. (Ver lista abajo)

Por su parte Veep y The Marvelous Mrs. Maisel se batirán por el premio Emmy a la mejor comedia, una categoría en la que también fueron nominadas Barry, Fleabag Russian Doll (Muñeca rusa), The Good Place y Schitts Creek.

“Es genial ver a una variedad de nuevos talentos honrados por su excelente trabajo”, dijo el presidente de la academia Frank Scherma.

“Si bien nuestros miembros votantes han reconocido varios programas aclamados, hay muchas categorías de los Emmy que presentan programas nuevos y talentos emergentes, y que por tanto celebran la oportunidad y el crecimiento creativo continuo que ofrece la televisión”, dijo Scherma a Efe.

Además del récord de Game of Thrones esta edición de los Emmy ha reunido a la mayor cantidad de nominados de esta serie por primera vez desde el año 2011: Kit Harington por su papel de Jon Snow está nominado como Mejor actor principal, Emilia Clarke como Mejor actriz principal. En la categoría de Mejor actor de reparto compiten Alfie Allen que hizo el papel Theon Greyjoy, Nikolaj Cost er-Waldau como Jamie Lannister y Peter Dinklage como Tyrion Lannister.

En la categoría de Mejor actriz de reparto está nominada Gwendoline Christie muy recordada por su papel de Brienne of Tarth, Lena Headey como Cersei Lannister, Sophie Turner como Sansa Stark y Maisie Williams como Arya Stark.

También consiguió nominación Carice van Houten, la conocida bruja roja, Melisandre, como mejor actriz invitada.

Para destacar la nominación del actor John Leguizamo, el colombiano está seleccionado entre los mejore actores de reparto de una película televisiva o serie limitada por When They See Us (Así nos ven).

La 71 edición de los Emmy se celebrará el próximo 22 de septiembre en el Teatro Microsoft de Los Ángeles (EE.UU.).

LISTADO DE NOMINADOS

Mejor elenco de una serie dramática

Game Of Thrones

Killing Eve

Ozark

Pose

Succession

Mejor elenco de una serie de comedia

Barry

Fleabag

The Marvelous Mrs. Maisel

Russian Doll

Veep

Mejor elenco de una miniserie

Chernobyl

Escape en Dannemora

Fosse/Verdon

Sharp Objects

When They See Us

Mejor director de una serie dramática

Game Of Thrones - capítulo El trono de hierro (sexto y último) - Dirigido por David Benioff y D.B. Weiss

Game Of Thrones - capítulo El último de los Starks (cuarto) - Dirigido por David Nutter

Game Of Thrones . capítulo La larga noche (tercero) - Dirigido por Miguel Sapochnik

The Handmaid’s Tale - capítulo Holly - Dirigido por Daina Reid

Killing Eve - capítulo Desperate Times - Dirigido por Lisa Brühlmann

Ozark - capítulo Reparations - Dirigido por Jason Bateman

Mejor actor de serie comedia

Bill Hader - Barry

Don Cheadle - Black Monday

Anthony Anderson - Black-ish

Ted Danson - The Good Place

Michael Douglas - The Kominsky Method

Eugene Levy - Schitt ‘s Creek

Mejor actor serie dramática

Bob Odenkirk - Better Call Saul

Kit Harington - Game Of Thrones

Jason Bateman - Ozark

Billy Porter - Pose

Sterling K. Brown - This Is Us

Milo Vent imiglia - This Is Us

Mejor actor en miniserie

Jared Harris - Chernobyl

Benicio del Toro - Escape en Dannemora

Sam Rockwell - Fosse / Verdon

Mahershala Ali - True Detective

Hugh Grant - A very english scandal

Jharrel Jerome - When They see us

Mejor actriz de serie dramática

Emilia Clarke - Game of thrones

Robin Wrigth - House of cards

Viola Davis - How To Get Away With Murder

Jodie Comer - Killing Eve

Sandra Oh - Killing Eve

Laura Linney - Ozark

Mandy Moore - This is us

Mejor actor de reparto de serie dramática

Jonathan Banks - Better call Saul

Giancarlo Esposito - Better call Saul

Alfie Allen - Game of thrones

Nikolaj Coster-Waldau - Game of thrones

Peter Dinklage - Game of thrones

Michael Kelly - House of cards

Chris Sullivan - This is us

Mejor actriz de reparto de serie dramática

Gwendoline Christie - Game of thrones

Lena Headey - Game of thrones

Sophie Turner - Game of thrones

Maisie Williams - Game of thrones

Fiona Shaw - Killing Eve

Julia Garner - Ozark