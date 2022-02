Fallece Ivan Reitman, director de “Ghostbusters” (”Cazafantasmas”)

Reitman falleció pacíficamente mientras dormía el sábado por la noche en su casa en Montecito, California, dijo su familia a The Associated Press. Lea también: Este lunes serán las exequias del actor Fabio Restrepo .

Sus películas

Entre otras películas notables que dirigió Reitman destacan “Twins” (”Gemelos”), “Kindergarten Cop” (”Un detective en el kinder”), “Dave” (”Dave, presidente por un día”), “Junior” y “Six Days, Seven Nights” (”Seis días y siete noches”). Como productor también se destacó por “Beethoven”, “Old School” (”Aquellas juergas universitarias”) y “EuroTrip” (”Euroviaje censurado”) entre muchas otras, incluyendo varias de su hijo Jason.

Nació en Komárno, Checoslovaquia, en 1946 donde su padre era dueño de la más grande fábrica de vinagre del país. Cuando los comunistas comenzaron a aprisionar a capitalistas tras la guerra, los Reitman decidieron escapar, cuando Ivan tenía sólo 4 años. Viajaron en la bodega cerrada de una barcaza rumbo a Viena.

“Recuerdo flashes de escenas”, dijo Reitman a AP en 1979. “Después me dijeron que me dieron un par de píldoras para dormir para que no hiciera ningún ruido. Estaba tan sedado que me dormí con los ojos abiertos. Mis padres temían que estuviera muerto”.

Los Reitman llegaron con un pariente a Toronto, donde Ivan mostró sus inclinaciones por el espectáculo: comenzó un teatro de marionetas y daba funciones en campamentos de verano, también se presentaba en cafeterías con un grupo de música folk. Estudió música y teatro en la Universidad McMaster en Hamilton, Ontario, y comenzó a hacer cortometrajes.