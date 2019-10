Falleció Alonso Restrepo, coleccionista de arte cartagenero

Al partir Alonso Restrepo no solo deja este tesoro inmenso para el país, sino una serie de libros sobre su devoción por los secretos de las culturas indígenas. Son una trilogía: Los rostros de la mar, El hueso en la escultura precolombina colombo-ecuatoriana y Los rostros de la tierra. Su vida fue una colección de epifanías. Álvaro, su hijo, lo evoca como un hombre que encarnó en su propia vida, la aventura del acto poético y artístico. A sus 92 años tenía una memoria prodigiosa de la vida cultural de Cartagena. De su amistad con el artista Alejandro Obregón, de los sagrados inicios de la Escuela de Bellas Artes en los años cincuenta, de su madre Maruja De León de Luna Ospina, directora del Instituto Musical y de Bellas Artes, de la aventura empresarial de sus almacenes El paraguas rojo, de su galería de arte, de su errancia por el Caribe buscando tesoros escondidos. Álvaro recuerda que desde niño cuando aún no se legislaba sobre la cacería o sobre la protección de los animales, su padre lo llevaba a cazar, pero él, frágil y sensible, no se atrevía a dispararle a los pájaros. Algo de aquel contrapunto existencial entre cazador y artista, aventurero y soñador en tierra, apasionado y lector voraz, quedó sembrado en la vida y el espíritu del artista y bailarín Álvaro Restrepo y en la investigadora y gestora cultural Iliana Restrepo. La estirpe del buscador insaciable, están en Pastor y continuó en Alonso, Álvaro, Iliana y la familia Restrepo Hernández.

Como una metáfora encarnada, Álvaro ha dado voz a esas máscaras del tiempo, a través de su danza contemporánea. Como una metáfora vivida, Alonso también les dio voz y espíritu a través de su vigilia embrujada por las artes, los mitos y las letras.

Epílogo

Desde hacía días, Alonso Restrepo insistía en que que estaba preparando su viaje. No quería partir sin dejar el tesoro de sus cerámicas en un museo del país. En Cartagena, hace poco leyó sus poemas. El mar pendulaba en sus palabras. Un mar que lo llevaba a su infancia y al rostro apenas delineado de una criatura grabada en la piedra. Ahora su rostro es la imagen sagrada que duerme en una de sus máscaras.