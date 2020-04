Francisco Lequerica lanza su novela ‘Bailar con Rebeldes’

“Me considero músico, ante todo, pero desde mi más temprana edad me interesó la literatura. De niño, fui un ávido lector de Julio Verne, de Arthur Conan Doyle, y recuerdo haber leído ‘La Metamorfosis’, de Kafka, con diez años y sentir que no había entendido y que debería releerlo. Mi abuelo, Henrique Lequerica Martínez (1921-2002), tuvo una columna muchos años en El Universal que se llamaba Mi pregunta es... y se sentaba horas enteras ante su máquina de escribir a depurar su vocabulario, que era excelso, lo cual me inspiró mucho a seguir sus pasos”. Al evocar a su abuelo que recorría cada día la ciudad desde su casa de Manga hasta el corazón amurallado de Cartagena, saludaba de manera singular: ¡Estamos vivos! Y siempre tenía una ocurrencia a flor de labios.

Me dice que no es su primera novela escrita, pero sí la primera publicada. Francisco Lequerica es un artista múltiple que apela a diversos lenguajes para expresarse. Es músico, escritor, pintor, y un artista con una conciencia sensitiva del mundo que le rodea. Es claro y directo en sus criterios, y no hace se va por el camino de la complacencia, por el contrario, tiene siempre a la mano un látigo para cuestionarse y encontrar razones para ir en contravía. Él no sale a una aventura para probar una hipótesis. Él es un peregrino móvil e inmóvil que da múltiples vueltas a la ciudad que habita con más de cinco sentidos. Cuando las palabras se le agotan, las convierte en música, cuando la música se convierte en silencio, las convierte en colores. Cuando los colores se disipan frente al mar, suelta una blasfemia contra la soledad de las olas.

Un escritor clandestino

En su nieto precoz siempre predominó la música desde niño. La música y la literatura.

“Me dediqué a escribir en varias lenguas a manera de pasatiempo, como una exploración creativa que no era muy dado a querer compartir. Estando en Canadá, en mi época de estudios (aclaro que nadie me pagó nada ni conté con familia que valga en el extranjero), un amigo decidió sustraer algunos de mis poemas sin mi consentimiento y entregárselos al gran poeta quebequense Jean-Paul Daoust, cliente habitual de un bar que atendía. Un día el poeta me llamó a mi casa, era la época donde los celulares no estaban diseminados y casi todas las líneas eran fijas: –Hola, soy Jean-Paul Daoust. Pensando que se trataba de una broma de alguno de mis amigos, y dado lo inverosímil de la situación, le respondí: –¡Y yo Juan Pablo II (el Papa en ese entonces, y un juego de palabras con ese nombre en francés y su similitud con el del poeta: Jean-Paul Deux)! Hablamos, me recomendó a unos editores, y así empezó esta divertida aventura que cada vez he ido tomando más en serio.

En 2010, gané un concurso con mi segundo libro que me llevó a traducir algunos de sus poemas y llevarlos al Festival de Poesía de Colima en México, lo cual no solo fue una verdadera aventura (relatada en mi último texto en francés: ‘Volcanologies’), sino una motivación decisiva para mi retorno definitivo a Cartagena, efectuado al año siguiente. Tuve, entre 2010 y 2017, un blog donde fui más polémico que en otros escritos. Y después me dio por publicar algo en español, por escribir sobre mi tierra, por reencontrar mi identidad”.