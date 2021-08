Gina Parody se lanza al ruedo del mundo de la literatura

Su historia la protagonista Magdalena Corso, de la mano de quien se puede conocer su familia de clase alta del Caribe, entre sus costumbres, así como sus formas de interactuar entre ellos, con las distintas maneras que suelen tener al abordar la cotidianidad y las situaciones que se suelen presentar en el día a día de la vida.

“Parte del reto era lograr eso que en la costa nosotros percibimos con los cinco sentidos como es la cocina, con los aromas, los sabores y el perfume real de una ciudad como Cartagena. Tratar de concretar todo eso en una sola cosa como es la vista por medio de la cual leemos”, comentó Gina Parody.

La protagonista, nació en una familia de alto estrato en el Caribe colombiano en Cartagena de Indias, con toda su magia, pero también con una gran cantidad de pecados y culpas sociales.

De la mano de Ango, la palenquera que la crio casi sola, logra conocer las otras caras de la misma ciudad, en especial, donde la libertad llega a primar sobre otras muchas cosas.

Una novela contra la hipocresía, Gina echa mano de muchos de sus propios recuerdos de su niñez y parte de su adolescencia viviendo en ciudades como Cartagena y Barranquilla, jugando con el famoso ‘¿Qué dirán?’ característico de cierta parte de las sociedades de dichas ciudades.

Confiesa, que lo que terminó siendo ‘Mujer amurallada’, hacía parte de un primer proyecto de diez historias cortas que ella llamaba ‘10 manera de salir del closet’, “Cómo una mamá le podría ayudar a una persona a salir del closet”.

Y agregó: “Es un momento calcado de mi vida, que no me encontraba realmente y no sabía qué me estaba ocurriendo, pero mi mamá, que lo saben todo, me recogió y me montó en su carro y me sucede algo parecido a lo que vivió Magdalena con su mamá en la novela”. (También le puede interesar: La saliente ministra de Educación, Gina Parody, es una política con trayectoria)

Reconoce que no escribió este libro como ayuda para que otras personas salgan del closet de manera ‘tranquila’, pero, “Si alguien se siente identificado con la historia de Magdalena, si alguna mamá le ayuda a comprender más a su hijo, sería una maravilla que en estos tiempos una obra literaria pueda ayudar a que una persona se pueda sentir más seguro con quien es”, continuó la autora, feliz con la salida de la segunda edición de esta novela.