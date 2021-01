Hay Festival continúa su agenda: algunos eventos recomendados

Hay Festival continúa su agenda de eventos virtuales en esta versión 202, con grandes autores del mundo. A través de la página oficial de este evento se puede acceder a las conferencias inscribiéndose previamente. Aquí, algunas de las actividades destacadas que están programadas para este lunes y martes.

Lunes 25 de enero

10:30h - 11:30h El galardonado escritor y guionista francés Emmanuel Carrère es el autor de una decena de novelas, entre ellas, obras fundamentales como De vidas ajenas (2009), una potente novela de no-ficción que reflexiona sobre la enfermedad, la justicia, la vida y la muerte; Limónov (2012), la biografía novelada del controvertido escritor ruso Eduard Limónov; o El Reino (2015), una astuta novela que contrasta los orígenes del cristianismo con la vida moderna. Su más reciente libro es Yoga (2020), una novela que explora la psique humana, desde la depresión hasta la paz interior que se logra a través de la meditación, desde la práctica del yoga hasta experiencias con el terrorismo. En conversación con Juan Gabriel Vásquez.

12:00h - 13:00h Paul Theroux en conversación con Jon Lee Anderson. En homenaje a la literatura de viajes, el gran escritor de viajes Paul Theroux, autor de una treintena de novelas entre las que se encuentran La costa de los mosquitos y Mr. Bones, conversa con el gran periodista estadounidense Jon Lee Anderson. Al finalizar este evento se desvelará el ganador de la beca Michael Jacobs 2020, una iniciativa de la Fundación Gabo y el Hay Festival Cartagena en homenaje al escritor de viajes Michael Jacobs, fallecido en 2014. Con el apoyo de The Michael Jacobs Foundation for Travel Writing, la beca busca reconocer a un destacado escritor de crónica viajera.

14:00h - 15:00h Ken Follett en conversación con Andrea Bernal. Los pilares de la tierra es una de las novelas más leídas en las últimas décadas en todo el mundo, con 43 millones de ejemplares distribuidos entre 33 idiomas; su autor, Ken Follett (Reino Unido), es un escritor que domina de manera magistral el lenguaje, la creación de tramas fascinantes y la contextualización histórica. En el 2020 ha publicado Las tinieblas y el alba, precuela de su novela más famosa.

19:30h - 20:30h. Tiago Ferro en conversación con Jerónimo Pizarro. Tiago Ferro (Brasil) escribió su primera novela, El padre de la niña muerta, a raíz del fallecimiento de su propia hija, con 8 años de edad, en 2016. Ferro es maestro en Historia Social de la Universidad de São Paulo, escritor, experto en la obra de Chico Buarque, y editor y fundador de la editorial de libros electrónicos e-galaxia y de la revista de ensayos Peixe-elétrico. Esta desgarradora historia personal le sirvió como base para un extraordinario libro que recibió el Premio Jabuti 2019. Conversará con el editor y traductor Jerónimo Pizarro.

Martes 26 de enero

9:00h - 10:00h Emilie Pine en conversación con Margarita Posada. Emilie Pine (Irlanda) es escritora y profesora de Teatro Moderno en la Universidad de Dublín. Su libro Todo lo que no puedo decir es una colección de ensayos autobiográficos sobre el cuerpo de la mujer. Si nuestro cuerpo pudiera contar su historia, ¿de qué hablaría? Hablaría de sangre, del dolor de la sangre sucia, de la sangre que no debe mostrarse jamás. Hablaría de la angustia de no dar la talla, de callar siempre creyendo que eso mejorará las cosas. Este es un libro devastador, sabio y alegre. Un tratado sobre lo que significa estar viva, un acto de rebelión contra una sociedad que se siente más cómoda silenciando a las mujeres.

10:30h - 11:30h Arturo Pérez-Reverte en conversación con Juan Carlos Botero. El prodigioso escritor Arturo Pérez-Reverte fue reportero de guerra por más de dos décadas, cubriendo conflictos bélicos en África, América y Europa. Es el autor de una veintena de novelas y libros de relatos, siendo el más reciente de ellos Línea de fuego (2020), un relato escalofriante sobre la brutal Batalla del Ebro, el más sangriento episodio de la Guerra Civil Española, acaecido en julio de 1938.

14:00h - 15:00h Guadalupe Nettel y Marta Orrantia en conversación con Karim Ganem Maloof, sobre sus últimos libros. Orrantia es autora del libro de no ficción Todopoderosos de Colombia y de las novelas Orejas de pescado, Mañana no te presentes y Cipriano, su obra más reciente. Nettel es la autora de novelas tan celebradas como El huésped (finalista del Premio Herralde 2005), Pétalos y otras historias incómodas, El cuerpo en que nací y Después del invierno (Premio Herralde de Novela 2014), así como de la colección de cuentos El matrimonio de los peces rojos (Premio Internacional de Narrativa Breve Ribera del Duero). Su último libro es La hija única.

15:15h - 16:00h Pola Oloixarac y Daniel Saldaña París en conversación con Guido Tamayo. Dos recientes ganadores del Premio Eccles conversan sobre los proyectos con los que se postularon a este premio, que apoya el trabajo de escritores/as y artistas que desean investigar y escribir sobre el continente americano. Pola Oloixarac (Argentina), autora de Las teorías salvajes y Mona, ha sido seleccionada por su Atlas Literario del Amazonas, un proyecto creativo de no ficción que revela la historia secreta del Amazonas como una región del mundo. Daniel Saldaña París (México), autor de En medio de extrañas víctimas, El nervio principal y varios poemarios, fue galardonado con el Eccles en el 2020 por la novela Principio de mediocridad, de próxima publicación.