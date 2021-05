HBO desvela las primeras imágenes de la precuela de “Game of Thrones”

HBO desveló hoy las primeras imágenes oficiales de “House of the Dragon”, la precuela de “Game of Thrones”, que verá la luz en la plataforma HBO Max en 2022 y cuya producción ha comenzado recientemente.

Basada en la novela “Fire and Blood” de George R.R. Martin y con rostros como los de Emma D’Arcy, Matt Smith o Steve Toussaint, el argumento se sitúa trescientos años antes de “Game of Thrones” y el hilo conductor es la historia de la Casa Targaryen

Se ha dado cabida de forma breve a algunos de los protagonistas de la serie, que los numerosos seguidores aguardan con gran expectación tras el polémico desenlace de “Game of Thrones”.

Así, Emma D’Arcy dará vida a la princesa Rhaenryra Targaryen, Matt Smith encarnará al heredero al trono Daemon Targaryen y Steve Toussaint será Lord Corlys Velaryon, “Sea Serpent” y el aventurero náutico más famoso de la historia de Poniente.

También forma parte del elenco Olivia Cooke como Alicent Hightower, hija de la Mano del Rey Otto Hightower, que encarna Rhys Ifan.

Con la primera temporada aún en pleno rodaje (comenzó a finales de abril), HBO no ha dado aún una fecha concreta para el estreno de la serie, que verá la luz el año próximo.

Los seguidores barajan en las redes sociales la posibilidad de que tenga lugar en verano de 2022, coincidiendo así con la temporada de estreno habitual de “Game of Thrones”.

La serie cuenta con el propio George R.R. Martin como guionista del proyecto, en el cual también están involucrados Miguel Sapochnik y Ryan Condal, en un equipo principal de guionistas que complementa Sara Hess y con directores como Clare KIlner, Greeta V. Patel y Geg Yaitanes.