Hoy se conmemoran 99 años del natalicio de Enrique Grau

Enrique Grau era un artista incansable y de una brutal manera de crear. Cuando no estaba pintando, estaba esculpiendo. Cuando no estaba pintando y esculpiendo, estaba modelando una máscara para una fiesta, diseñando un disfraz de carnaval. Cuando no estaba en su estudio, estaba soñando en una película. Fue uno de los actores de ‘La langosta azul’ en 1954. Y un escritor de viajes. Cuando viajó a Islas Galápagos y le vio los ojos antediluvianos a las tortugas, creyó ver la mirada impasible de Dios. Se subía a los andamios a sus ochenta años y trabajaba más de veinte horas al día. Cuando se bajaba de los andamios, entonces preparaba una bandeja de muelas de cangrejos para sus amigos. Salía al atardecer a beber un poco de ron o whisky con sus amigos. Y seguía pintando mientras vivía. Hoy Grau cumpliría 99 años. El año entrante se conmemorará el centenario de su natalicio. Es, sin duda, uno de los mejores artistas de la historia creativa de Colombia en el siglo XX. (Lea aquí: Enrique Grau, un retrato a mano alzada)

Grau está en Cartagena en los ámbitos impredecibles. En la piedra de la muralla que bordea el Museo de Arte Moderno de Cartagena, en el Teatro Adolfo Mejía, en la escultura de Claver abrazando a su hermano esclavizado. (Lea aquí: 10 años sin los trazos del maestro Enrique Grau)

Pero está en el fervor con que se volvió cómplice de las iniciativas culturales de Cartagena, desde los cuatro puntos cardinales de sus tradiciones y querencias.

Grau es algo que aquella mulata cartagenera y el aleteo de las mariamulatas. Es su vocación de ciudad y pueblo, de memoria y leyenda. En sus pinturas, como en sus culturas, está una franja de la historia local, sus personajes deambulan por sus plazas y es fácil presentir que él no se ha ido, sino que ha seguido con nosotros en las misteriosas formas que tiene el arte de revelarse más allá de la muerte. Rita juega y espera. Grau se disfraza para burlarse de lo irremediable. (Lea aquí: Grau con sabor a vino y café)