Independencia de Cartagena: noviembre vuelto a contar

Hay una historia que no acaba de contarse, y son los episodios de aquel lunes 11 de noviembre de 1811 en que Cartagena firmó el acta de su Independencia. La ciudad no volvió a ser la misma desde aquel día en que los muchachos de Getsemaní no volvieron a dormir en paz, hasta cumplir un mapa de sueños delineado en la vieja casa donde se fundían las campañas y los cañones, y se sembró para siempre la huidiza semilla de la libertad escamoteada. Pero desde aquel lunes, Cartagena tampoco durmió hasta lograr que el último de los españoles abandonara la ciudad que había sido gobernada y dominada durante trescientos años, bajo los designios del rey. El último de los virreyes, Sámano, salió disfrazado de mendigo en una mula llevándose los últimos baúles llenos de oro, y los mendigos de verdad en los portales olorosos a pólvora sintieron lástima de sus cabellos quebrados por su travesía desde el páramo, aún con su oscuro y estrafalario ropaje de huérfano. El herrero Pedro Romero conocía de cerca el temple y la índole biliosa de los gobernadores españoles que miraban como inferiores a los nativos, solo por ser parientes de un africano esclavizado en Cartagena. O haber nacido al pie de la ciénaga o en las alturas impenetrables de la loma.