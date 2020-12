Kiny Monterrosa, el nuevo director de Rumba Stereo

‘Kiny’ tiene una de esas voces que al escucharla en la radio a poca gente se le olvida. Las que marcan, las que divierten. Su personalidad ha sido tan empática con más de un oyente cartagenero que alguna vez habló con él al aire, que se convirtió en el brazo derecho de la gente popular a través de su cargo como locutor en la radio .

A escalar se dijo

Hoy, Víctor Castro Monterrosa, conocido solo como Kiny Monterrosa, avanzó un escalón en su carrera: es el nuevo director de la emisora Rumba Stereo de RCN, y está seguro de ponerla a pegar más que nunca.

“Dios se encargó de todo. Luego de la aceptación del público y del reconocimiento local, se dio la oportunidad de asumir este nuevo cargo que, sinceramente, no me lo esperaba. Me llamaron, presenté mi hoja de vida, gustó y quedé seleccionado”, explicó el locutor. (Lea también: Orlando Ramos, el arjonero que nació para ser locutor).

Esta nueva adaptación laboral que asume Kiny ocurrió después de su renuncia en la emisora La Reina, en la que hizo parte de varios programas, uno de ellos ‘El rey de la mañana’.

Recuerda, además, que al tomar aquella decisión de irse de la radio para convertirse en manager, como lo es del cantante de champeta Twister, el rey; la pandemia opacó muchos de sus proyectos que tenía planificados junto a su esposa, quien es promotora de artistas como Rolando Ochoa.

“La pandemia se encargó de cerrar el mercado del entretenimiento. Nos afectó mucho a todos los que vivimos de esto, hasta que Rumba Stereo requería de una persona que asumiera la dirección y ese era yo”, señaló Monterrosa.

Nuevos retos

El nuevo director de Rumba, en los 102.5 del F.M, dice que tiene nuevas responsabilidades que ya asumirá con mucha dedicación y que pretende dar un nuevo rumbo a la emisora para llegarle al público. Reconoce que ahora no solo es un locutor que informa o divierte a los oyentes, también asume responsabilidades administrativas de forma organizacional.

“Inicialmente tuvimos un proceso radial sin locución. Ya empezamos con un matutino llamado ‘Alerta Cartagena’ que se emite desde las 5 de la mañana con tres locutores, y la idea también es ayudar a la gente con sus problemáticas comunitarias”, explicó el también manager de 36 años.

Además, Monterrosa reiteró que la idea no es cambiar los programas que ya se venían emitiendo en la emisora, pues como bien explicó de manera metafórica: “Hay que saber colocarle bien la cereza al pastel de chocolate. Unos la ponen en el centro, otros al costado y así”, dijo.

¡Muchos éxitos al gran Kiny!