La Cacica cumpliría 80 años este sábado

Se hará una ofrenda floral en su tumba y durante tres horas, de manera simultánea, las emisoras Radio Guatapurí (740 A.M.) y Cacica Stéreo (89.7 FM), transmitirán un especial radial sobre la vida y obra de la inmolada Exministra de Cultura.

El nombre y la obra de ‘La Cacica’ permanecerán en el tiempo porque fue única, y cada vez que suene un acordeón, una caja, una guacharaca, se regale un verso y se cante un vallenato, estará presente por su gran gesta, de la que se desprendieron muchos logros.

En medio de los recuerdos aparece una de sus célebres frases: “El vallenato de verdad no se hace. No se fabrica. No se elabora, ni siquiera, digo yo, se piensa o se diseña. Él, simplemente, nace. Nace con fuerza, como cualquier machito, entre sollozos y pataleos después de que lo engendra el sentimiento y lo pare la inspiración”.