La cadena de deportes ESPN ganó decenas de premios Emmy tras fraude

La cadena estadounidense de deportes ESPN engañó durante años a los organizadores de los Emmy para obtener decenas de premios de la prestigiosa institución televisiva, según denunció este jueves The Athletic, el suplemento de The New York Times.

Según la investigación de The Athletic, tras ganar de forma fraudulenta los premios, ESPN los modificó para dárselos a figuras reales de la cadena de televisión. Lea aquí: ‘Succession’ es la favorita de los Emmy con 27 nominaciones

Las estatuillas logradas de forma fraudulenta han sido devueltas por ESPN a los organizadores de los Emmy.

El fraude para engañar a la Academia Nacional de las Artes y las Ciencias de la Televisión (Natas), que otorga los Emmy, se inició en 2010 y permitió a ESPN conseguir al menos 30 galardones. Lea aquí: Este lunes es la edición 75 de los Emmy, lo mejor de la televisión