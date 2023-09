La décima entrega de ‘Saw’, una saga de torturas sangrientas está por llegar

Cuando se cumplen 20 años de una de las sagas de terror más taquilleras de todos los tiempos, los macabros juegos regresan con un John Kramer más sádico que nunca, acompañado del escalofriante Billy, de sus siniestras máquinas de tortura, de sus traumas y de nuevas maquinaciones contra sus víctimas.

Protagonizada por Tobin Bell (Saw; Jigsaw), Shawnee Smith (Saw I a VI), Steven Brand (Criminal; Teen Wolf) y Synnøve Macody Lund (Black Widows).

John Kramer (Tobin Bell) está de vuelta. La entrega más perturbadora de la franquicia de SAW explora el capítulo nunca antes contado del juego más personal de Jigsaw. Toma lugar entre los eventos ocurridos de SAW I (El juego del miedo) y SAW II (El juego del miedo 2), un enfermo y desesperado John viaja a México por un arriesgado y experimental procedimiento médico con la esperanza de encontrar milagrosamente una cura para su cáncer – solo para descubrir que toda la operación es una estafa y defrauda a los más vulnerables.

Armado de un nuevo propósito, el infame asesino serial regresa a su trabajo, intercambiando papeles con los estafadores en su característico estilo visceral a través de tortuosas, trastornadas e ingeniosas trampas.