‘La Suprema’ se estrena en el Festival Internacional de Cine de Toronto

“La Suprema es el reflejo de la cantidad de pueblos que viven en situaciones de precariedad pero que no se quedan en la tragedia, si no que viven su realidad desde la esperanza y la resiliencia. Estos pueblos no solo están en Colombia, sino en toda Latinoamérica y en gran parte del mundo”, explica el director Felipe Holguín.

Por su parte, las productoras Tere Gaviria y Diana Pérez Mejía, destacaron que será una de las pocas películas colombianas que logren un cupo en un festival Clase A -la semana pasada se anunció la participación de El otro hijo en la categoría Nuevos Directores del Festival de San Sebastián- dado lo competitivo que está el cine a nivel mundial, especialmente después de la pandemia. (Lea aquí: Aurora: superar el miedo invisible de la migración)

“Esta selección demuestra la calidad de La Suprema, que gracias al TIFF tendrá un espacio asegurado dentro de la industria. La audiencia colombiana debe sentirse orgullosa de que una historia tan suya, tan común y que podría suceder en cualquier parte de nuestra geografía, tenga esta relevancia y sirva para visibilizar nuestra cultura”, aseguraron las productoras.

Otras películas colombianas que han estado en este importante festival canadiense son: Señoritas, de Lina Rodríguez en 2014; Todo comenzó por el fin, de Luis Ospina en 2015: X Quinientos, de Juan Andrés Arango en 2016; Pariente, de Iván Gaona y producido por Diana Pérez Mejía en 2016; Matar a Jesús, de Laura Mora en 2017 y La Jauría, de Andrés Pulido en 2022.

Este festival canadiense anunció que en su edición 48 tendrá un total de 60 películas que formarán parte de los programas de Galas y Presentaciones Especiales y que el título de la gala inaugural será The Boy and the Heron, del maestro japonés del anime Hayao Miyazaki, que no tenía en pantalla grande una película desde hace una década.

La Suprema es una producción de Cumbia Films, en coproducción con Ferviente Films, Telepacífico y HD Cinema Colombia; con el apoyo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, Proimágenes Colombia, en asocio con Labo Digital Colombia, La Tina Sonido, Mapalé Films, Olehada Films y Artesanos de Luz.