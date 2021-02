La verdad sobre el mundo de los influencers

El reconocido periodista Nick Bilton incursionó en la dirección y decidió abordar la industria de los influencers en las redes sociales a través de un experimento innovador.

Así creó ‘Fake Famous’, el documental que HBO estrenará el próximo 23 de febrero a las 6:35 p.m.

La incursión en ese universo comienza con la selección de tres personas de Los Ángeles que tienen relativamente pocos seguidores en las redes sociales, para intentar transformarlas en ‘influenciadoras’ famosas, y el camino más fácil para ello es la compra de seguidores falsos y de un ejército de robots para ‘interactuar’ con sus redes sociales, los recién creados influencers descubren tanto las maravillas como el precio de ese estilo de vida improbable y envolvente.

Bilton, con una larga experiencia como periodista del área de tecnología, investiga una cuestión fundamental: ¿qué son la fama y la influencia en la era digital? Hoy, centenares de millones de personas tienen tantos seguidores en las redes sociales que son consideradas un nuevo tipo de celebridad.

Los tres jóvenes elegidos, una aspirante a actriz, un diseñador de moda y la empleada del mercado inmobiliario, tuvieron experiencias radicalmente distintas a medida que ganaban miles de seguidores falsos todos los días. Cada una de esas historias revela el mundo efímero de la influencia on-line y la realidad de un estilo de vida basado, sobre todo, en la fantasía.

A medida que el número de seguidores de los tres aumentaba, y después de una serie de sesiones de fotos falsas, las marcas empezaron a buscarlos, ansiosas para que sus productos y servicios fueran vistos, y el proceso se retroalimentaba.

Los nuevos influencers son abordados por empresas que les ofrecen productos gratuitos y los más exitosos obtienen fortunas por hablar sobre ellos en sus redes. Aunque en este caso todo se basa de cierta forma en escenarios y vidas falsos, los incentivos financieros de cada pieza del rompecabezas eran reales.

Fake Famous revela la obsesión por el número de likes, seguidores y favoritos que se desean conseguir, en un mundo online que en mayor medida es mucho más fabricado de lo que podemos imaginar.

Junto al experimento, Bilton entrevistó a personas como la reportera del área de tecnología del The New York Times, Taylor Lorenz; Liz Eswein, del súper popular @newyorkcity; la reportera del área de tecnología de Bloomberg, Sarah Frier, y Justine Bateman, la autora de ‘Fame: The Hijacking of Reality’, entre otros nombres.