La víspera de Navidad

Lo mejor que pudo pasarme en Navidad fue que me quedara esperando una bicicleta que nunca llegó. Honorio, mi padre, que tenía el don de la ilusión y era prestidigitador, todo lo que tocaba con sus manos y el papel lo convertía en mariposas y pájaros porque había aprendido el arte antiguo de los origamis japoneses, sin intuir que en el destino tendría una bisnieta de origen japonés. Cuando yo le hice la mariposa de papel a mi nieta Momoka algo dentro de ella se despertó y empezó a hacerme origamis de ranas, pájaros, conejos, porque ella en sus ancestros tenía artistas del origami. Mi nuera había soñado con Honorio mi padre en momentos de tormenta y mi padre que era un hombre apacible solo le decía: Ten paciencia que la vida es como una agua que cae sobre una piedra. Cuando era niño en Montería iba a las fiestas de navidad que organizaba la policía con los niños de los barrios monterianos y yo iba con mis hermanos. Mi padre le metía conversación a todo el mundo, a veces llegaba a casa con el pan incompleto porque lo había compartido con la gente que encontraba en el camino. Nosotros comprábamos la comida en el comisariato de la policía y cuando mi padre lo trasladaron a Mompox y a Simití seguimos comprando en aquel comisariato. Yola, mi madre, se desesperaba, y yo guardaba en el bolsillo un telegrama de mi padre que anunciaba: Pronto reclama giro. Yo iba a las tiendas vecinas y mostraba aquel telegrama en el colegio cuando nos preguntaban por qué no habíamos pagado, pero el telegrama era la confirmación de que mi padre enviaría un dinero en cualquier momento. Un día entraron al salón de clases y leyeron la lista de morosos y yo me retorcía en la silla para que mi nombre no apareciera. Pasaron por la letra s pero no llegaron a nombrarnos. Aquello era bochornoso. Daban el nombre del moroso y le decían que debía abandonar el salón de clases por no haber pagado. Muy pronto supe que mi padre había ofrecido sus servicios de profesor de ética, lenguaje y literatura, para suplir aquellas deudas, y al final, el rector del Liceo Montería nos anunció a Carlos, Alberto y yo que éramos becados del colegio. No solo éramos los tres excelentes estudiantes sino que además apoyábamos en la izada de bandera. La profesora de castellano había intuido que yo tendría un destino de periodista y escritor y creó el Taller de Literatura del aula con mi nombre. Cuando escribió mi nombre en el pizarrón con la tiza blanca, yo me sentí avergonzado ante mis compañeros que empezaron a verme raro. Había ganado a mis catorce años el primer premio departamental de cuentos para estudiantes de bachillerato y era el niño precoz del naciente grupo literario El Túnel de Montería, donde Guillermo Valencia Salgado el Compae Goyo me había adoptado como uno de sus hijos y me colgaba una hamaca para que yo me quedara los fines de semana cuando venía de Sahagún a Montería. La Navidad era algo que se celebraba en toda la barriada de la calle 31 donde vivíamos en Montería. Yola, mi madre, hacía pasteles sobre un enorme mesón y tejía hilo a hilo la camisa azul de mi aguinaldo. Escolástica, mi abuela materna, tenía un pequeño altar con la vela encendida a la Virgen del Carmen. Yo pasaba por ese altar y le pasaba los dedos que atravesaban el fuego., hasta que un día uno de mis dedos tropezó con la vela y el fuego le quemó la nariz a la virgen. Aquello me dejó una vergüenza terrible en el alma, porque mi abuela al verle la nariz quemada a la virgen me dijo que aquello era algo muy terrible que yo había cometido. Le dije que fue un accidente, pero ella se alteró viendo que el rostro de la virgen había quedado desfigurado. Me sentí perdido y defraudado y acusado por mi abuela Escolástica cuando la nariz de la virgen no pudo recuperarse. Era como si yo hubiera cometido un atentado contra la virgen. La Navidad era un misterio guardado. Ricardo Muskus en complicidad con mi padre, estaba haciendo un camión de madera para mi regalo de navidad. Era un camión precioso con una jaula y unas llantas enormes. Al Niño Dios había que escribirle para que se cumplieran los deseos de los padres y los hijos. Yo escribí la última carta para la bicicleta que nunca llegó, pero la alegría de Honorio, mi padre, compensó con su magia y sus origamis que aleteaban la ausencia del regalo esperado.