Lanzan polémico comercial de Navidad que muestra a Papá Noel gay

A la fecha el comercial acumula más de 852.707 visualizaciones en Youtube y ha generado diferentes reacciones en redes sociales.

En los últimos años, los consumidores han exigido a las diferentes industrias mayor inclusión. Las demandas se extienden a diferentes temáticas y han sido abordadas de manera particular.

Por este motivo, diferentes marcas han decidido incluir personajes e historias LGBTI en sus producciones. En el cine se destacan películas como Love Simon, Moonlight, Call me by your name, entre otras; en la televisión, Sex Education, Modern Family, Atypical, Pose, entre otras series.

Otras industrias, como la de la publicidad, también se han sumado a esta ampliación de la narrativa y han adoptado discursos representativos con la comunidad LGBTI. Levi’s, American Express, Bancolombia, Rappi y Karibik son algunas de las marcas en Colombia que han implementado una comunicación incluyente con esta comunidad.