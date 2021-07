Laura Hoyos: la estirpe musical de una violinista

Con lágrimas del público

Algunas confesiones

“¡Hay demasiado talento en Cartagena! ¡Grandes talentos colombianos! ¡Qué bueno que el festival apoye ese talento! Este es uno de los mejores festivales del mundo, ha puesto a Colombia en un puesto muy alto. Veo en los muchachos de Cartagena ganas de aprender”.

“Mis músicos predilectos son Tchaikovsky, porque me toca las fibras del alma, no solo toca mi cuerpo, sino que además puede hacerme llorar o hacerme feliz. Sus composiciones manejan los sentimientos. Bach es la perfección y la matemática de la música. Me atrapa el juego de armonías. Además de tocar el violín, me apasiona el tenis, lo practico una o dos veces a la semana. También dibujo a lápiz, estimulada por mi hermana. Otra de las pasiones es ir a los museos. Entro al Metropolitan de Nueva York y me dejo llevar por el arte. Es un viaje increíble. Bueno, cuando estoy triste o con la nota baja, mi música es siempre la barroca. Me encanta Nueva York por la diversidad de culturas y porque siempre se está creando algo, siempre está en movimiento. El jazz me gusta, pero es diferente. Es otra formación, otra armonía, fluye en la improvisación. Mis proyectos son los de culminar mi carrera y seguir enseñando, compartiendo el conocimiento. De Colombia te digo que somos calidad, somos únicos, súper alegres, atentos, tenemos una tremenda personalidad. De mí te digo que soy vegana. Como de las lechugas y verduras que siembra Amanda, mi madre en su jardín, pero al llegar a Cartagena caigo en la tentación de la empanada y me llevo a Bogotá la masa para hacerla allá. Creo que lo más difícil de tocar el violín es que hay que ser muy perseverante.