Limberto Tarriba: Exposición ‘Ritos del corazón y la memoria’

El artista Limberto Tarriba expone su serie ‘Ritos del corazón y la memoria’ (2022), luego de dieciocho años de no exponer en Cartagena de Indias. Eso no quiere decir que en ese tiempo no haya sido tan fecundo como en verdad lo ha sido en su vastísima y matizada producción creativa. Lea aquí: Limberto Tarriba, poemas de un pintor

Esta exposición, bajo la curaduría de Eduardo Hernández y la organización de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, en donde el artista ejerció la docencia durante más de 30 años, abarca su quehacer creativo desde el 2002 hasta 2022.

La exposición integra obras de singular belleza que enriquecen el universo vivencial y mágico del artista nacido en Santa Cruz de Mompox. Hay en su conjunto imágenes tutelares que lo conectan con su infancia al pie del río Magdalena, e imágenes que se mezclan con su vivencia en Cartagena de Indias, su relación con las manifestaciones dancísticas y musicales del Caribe colombiano, los carnavales de las aldeas fluviales que desembocaron en el puerto de Cartagena y luego al puerto de Barranquilla, en donde se quedaron para siempre a vivir bajo el regazo patrimonial del Carnaval de Barranquilla.