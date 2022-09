Llegará a Netflix: polémica serie sobre la vida de un actor porno

La vida del actor porno será contada a través de una serie que está preparando Netflix y se titulará “Supersex”, pues según la revista Variaty, ya empezaron el rodaje en Roma, donde se narra la vida de este personaje quien obtuvo más de 1.500 créditos en filmes pornográficos y solo dos protagónicos en películas de contenido no sexual.

Una de las figuras más reconocidas de la industria pornográfica es el actor Rocco Siffredi, un italiano de 58 años de edad quien actualmente tiene su propia marca que es una destacada productora con sede en Budapest. Ahora su vida pasará a la plataforma de streaming bajo el protagónico del actor Alessandro Borhgi.

