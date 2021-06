Los mejores cortometrajes llegan al Ficci Interruptus

El comité curador compuesto por Brigitte Baptiste, David Hernández-Palmar y Jhonny Hendrix Hinestroza, seleccionó cinco cortometrajes que serán proyectados el próximo 24 de junio dentro de las actividades del Ficci Interruptus, edición especial del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias.

Además, los cortometrajes curados por el comité recibirán un reconocimiento económico por el valor de 12 millones de pesos.

Entre los seleccionados se evidencia “el uso de la animación como recurso para presentar las visiones de pueblos indígenas o situaciones complejas con alcance mundial, las buenas historias y la búsqueda de nuevos lenguajes para contar viejas preocupaciones, especialmente en relación con los temas LGBT+ y de capacidades diferenciales”, comentó una de las curadoras, Brigitte Baptiste. (Lea aquí: Ficci, otra noche de cine en luna llena)

Según David Hernández-Palmar, “la mayoría de los filmes que se presentaron apelan a la autorepresentación, es decir, la diversidad se cuenta a sí misma. Estos sonidos, imágenes y gestos plantean una representación más auténtica o culturalmente apropiada, lo que les hace verdaderamente diversos y además dice mucho de hacia dónde se encamina la cinematografía colombiana”.

Un aspecto en el que redunda Jhonny Hendrix Hinestroza, quien con respecto a los cortometrajes presentados sostiene “la cantidad y la calidad habla muy bien del audiovisual que se hace en nuestro país. Particularmente me dibuja una sonrisa el hecho de descubrir que la inclusión no es una palabra aislada en la cinematografía nacional. Logramos ver proyectos de todas las latitudes y problemáticas muy distintas, la selección de los ganadores no fue difícil, creo que darle lugar a historias, momentos e idiosincrasias pocas veces protagonistas en nuestro país, fue la idea que nos unió como comité curador, de ahí la diversidad en los ganadores y la pluralidad en sus protagonistas y territorios”. (También le puede interesar: ‘Nido’: otro de los importantes espacios del Ficci Interruptus)

LOS SELECCIONADOS

Un total de 158 cortometrajes se postularon a esta convocatoria. Entre ellos fue elegido ‘Chakero’, de Alejandro Ángel, una ficción que se desarrolla en San Basilio de Palenque (Colombia), donde el abuelo Florentino está gravemente enfermo y ha empeorado. Su nieto Keyner debe decirles a sus tíos que viven en Mahates, otro pueblo de la zona, que vayan a verlo antes de que sea demasiado tarde. Los llama, pero la señal del teléfono celular ha vuelto a caer. Al ver la gravedad de su abuelo, Keyner, sin más medios para comunicarse, da la bienvenida a la tradición ancestral del chakeo y se convierte en un mensajero que lleva la noticia a su familia.

Otro de los cortos elegidos es ‘Gris Fuego’, de Valeria Martínez y Miguel Camayo, un trabajo experimental, un relato que se guía a través de la reflexión de un joven que busca representación de su universo propio en espacios, personas, momentos y corporeidades indefinidas, como él mismo.

También ‘Je Suis PAula’, de Babette Bouche, que está entre lo documental y experimental, donde Babette, adoptada por una familia francesa, decide volver a su tierra natal, Colombia, en busca de sus raíces y su historia familiar. Con la ayuda de su abuelo Abraham, un hombre de 90 años con Alzheimer, descubre un pasado lleno de violencia. (Lea también: Así arrancó el cine bajo la luna llena de Ficci)

En el formato de la animación, fue seleccionado ‘Muu Pala. La Abuela Mar’, de Luzbeidy Monterrosa Antencio y Olowaili Green Santacruz. En él, Ina y Siruma, dos niñas pertenecientes a las culturas ancestrales Gunadule (Urabá antioqueño) y Wayuu (Guajira) acompañan a sus abuelas Nana Dummad y Manna, en sus actividades cotidianas mientras aprenden de sus saberes.

Otra de las animaciones es ‘Piurek, Hijos del agua’, un trabajo del equipo de creación de contenidos étnicos del Programa Nidos y Autoridad Ancestral Misak Misak Nu Køsrak.

Desde el territorio de Guambía, los hijos del agua llegaron con sus mochilas y saberes a Nu Køsrak (Bogotá), queriéndonos contar cómo fue que vinieron a este mundo para cuidar la tierra. Una bella historia donde habla la niebla, el corazón de las lagunas y el lenguaje de la tierra.