Los regalos que esperan los niños de El Salado

María Magdalena Pandilla, la seño Mayito, pasaba por una de las veredas del corregimiento El Salado cuando se encontró con un grupo de niños que le preguntó si volvería a darles clases y, en su inocencia, también le dijeron que si este año, para Navidad, ellos iban a tener regalos.

Aunque la tomaron por sorpresa, ella no titubeó en responderles y les dijo: “Sí, claro que sí”.

Desde ese día, la seño Mayito ha emprendido una campaña en solitario para llevarles a estos pequeños un poco de alegría para este diciembre de 2020.

En El Salado, como en muchas otras poblaciones de Bolívar y de todos los departamentos del país, se viven las consecuencias de la pandemia del coronavirus. Por eso Mayito ha tocado las puertas y los corazones de amigos cercanos para poder cumplir con la promesa de dibujar sonrisas en sus rostros.

“Estoy realizando la iniciativa desde un día que me levanté y fui a El Salado, al cementerio, a llevarle unas velas a mi mamá porque cumplía años. Desde ahí tomé la decisión porque pasé y los niños que estaban en la vereda La Emperatriz, me dijeron: Seño, cuándo va a volver a venir a dar los talleres, que queremos verla. Me dijeron: Seño, este año no hay ni regalos, nadie va a venir a vernos. Yo les respondí que vamos a ver qué se puede hacer”, explica. (Lea aquí especial: Las vidas de El Salado)