Lucy Espinosa, nueva gerente de Fundación Batuta

La Fundación Nacional Batuta continúa trabajando por garantizar la formación musical de alta calidad a miles de niños, niñas, adolescentes y jóvenes colombianos. Al tiempo, sigue consolidando un equipo de trabajo interdisciplinar y robusto que, con gran sentido de liderazgo y responsabilidad, fortalecerá el quehacer de esta organización en las diferentes regiones del país.

Es así como Carmen Lucy Espinosa Díaz, hace poco se desempeñó como directora de Icultur, ahora ha sido nombrada gerente Regional Norte de esta fundación.

Espinosa cuenta con una amplia experiencia académica y cultural: es Licenciada en Música del Conservatorio del Tolima; Especialista en Gerencia y Gestión Cultural de la Universidad del Rosario; Magíster en Gestión de Instituciones y Empresas Culturales de la Universidad de Barcelona; y cuenta con una maestría en curso en Turismo Sostenible de la Universidad Oberta de Cataluña.

Además, es becada del programa de Liderazgo para Visitantes Internacionales (IVLP), “Capacity Building for Cultural and Educational Institutions in Post Conflict”, del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.

Recientemente, Lucy lideró y ejecutó la consolidación de la Política Cultural y Turística para el departamento de Bolívar como directora general del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar- Icultur y fue coordinadora de la Caracterización del Sector de la Música Sinfónica, impulsada por el Ministerio de Cultura y la Fundación Bolívar Davivienda.

Entre otros cargos, la Fundación Batuta también nombró a otras personas parte del equipo de trabajo de la Fundación Nacional Batuta en el 2021. Entre ellos: Licette Moros León, gerente administrativa y financiera; Silvana Rovida, gerente de Desarrollo; y Esteban Bernal Carrasquilla, gerente Regional Bogotá.