Lucy Espinosa: “Sigo ejerciendo mis funciones como directora del IPCC”

Lucy Espinosa Díaz.

En diálogo con El Universal, la Licenciada en Música descartó que haya renunciado a su cargo y que espera culminar con éxito su recuperación para reintegrarse a sus labores de manera presencial.

“Ni he renunciado ni nadie me lo ha pedido, desde la administración lo único que esperan es mi recuperación para reintegrarme a mis labores presenciales muy pronto, las cuales, reitero, no he dejado de ejercer ni mi liderazgo se ha debilitado por mi salud”, sostuvo.