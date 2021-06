Luis Manjarrez, el guerrero ciego del folclor vallenato

Unión de los hermanos Manjarrez

Las historias vividas las tenía en la punta de la lengua indicando que la razón de sus victorias en distintos eventos se debió gracias a la unión de los dos. “Él era muy optimista y cuando en algunas oportunidades me daba rabia por los fallos adversos pensando que era el ganador, me decía que los obstáculos no eran más que un condimento para el triunfo. Me hacía reír con otra frase que nunca se me ha olvidado. Si te caes siete veces, levántate ocho”.

Luis Enrique Manjarrez, nació en Fonseca, La Guajira, el 19 de agosto de 1953, y en la estadística festivalera sumó 138 victorias en más de 40 años de competencia en distintos eventos, siendo la primera en 1978 en el Festival de Compositores de San Juan del Cesar y dos años después en el Festival de la Leyenda Vallenata, derrotando a su propio hermano, quien después lo superó ganando tres coronas en 1983, 1984 y 1993, respectivamente.

La confraternidad de los dos hermanos también se ponía de presente cuando ganaban porque tenían el compromiso de darle parte del dinero a su progenitora Edita Felicia Manjarrez Fragoso, una guajira valiente que fue ejemplo de fe, constancia y amor a su familia. Ella se dedicó a trabajar haciendo carbón para vender y sacar adelante a su numerosa familia. Pasaba largos ratos en el horno.

Ya metido de lleno en la piqueria Alcides contó sobre las veces que le tocó enfrentarse a su hermano. “Nunca nos pusimos de acuerdo, sino que cada uno sacaba lo suyo, pero sin ofendernos. La mayoría de veces era pensando en ganar como muchas veces sucedió, y claro la gran ganadora era mi mamá quien recibía su dinero producto de nuestros versos. Ella falleció el cinco de octubre de 2017”.

La insistencia de Luis para que su hermano Alcides se dedicara a versear fue constante porque primero tenían un conjunto vallenato, y después se decidieron por la piqueria.

Al respecto Alcides el verseador veloz de la rima precisa que lleva excelentes mensajes como muestra de lealtad, amor al folclor y al adversario, manifestó. “Al principio quería continuar tocando y cantando en las parrandas, pero después me convencí que la piqueria era la línea. Gracias a Dios me ha ido bien. Siempre viví agradecido con mi hermano con quien batallé hasta que Dios se lo llevó”.

En el diálogo abierto y sincero Alcides Manjarrez contó que la última vez que habló con su hermano fue vía celular para comentarle que el cantante Edilson Brito, estaba interesado en grabarle la canción ‘Porque ya estoy viejo’. Ese tema lo había grabado en la década del 90 el cantante Galy Galiano y aparece a nombre de José Antonio Crespo. “Quería que hiciera valer sus derechos de autor, pero lo noté fregao, no con el mismo ánimo y me preocupé. Después hablaba con su señora Delfina Isabel Aroca Villalba, quien me contaba su proceso médico hasta que Dios se lo llevó”.