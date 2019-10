Luto en el periodismo: entrevista con Javier Darío Restrepo, maestro de la ética periodísitca

Sentencia y argumenta con voz recia y sin titubeos que el periodista debe ser indispensable, no prescindible y asumir su rol de político como líder para la sociedad y ejercer esta misión con pasión.

A sus 87 años y con más de 60 años ejerciendo el periodismo, no le hizo el quite o huyó de los cambios tecnológicos de la comunicación, sino que se sumó a esa revolución apropiando herramientas, estudiándolas y usándolas siendo usuario cotidiano de Twitter.

- ¿Cómo se hizo usuario de Twitter?

Mis hijas me iniciaron en las primeras letras de todo lo digital. Lo utilizo para estimular pensamiento, conocer puntos de vista, pero no es una pasión. Lo dosifico muy bien. Tiene que esperar porque esto leyendo, escribiendo... Entonces le hago caso.

He logrado imponer el orden de las prioridades: primero soy yo y después Twitter. Lo uso, pero Twitter no me usa a mí. Esa es la gran diferencia. Es otro de tantos instrumentos de conocimiento.

- ¿Cómo ha sido la experiencia, qué ha descubierto?

Tal vez lo que he descubierto es que me había demorado en tuitear. Ahora desde @JaDaRestrepo comparto mi columna del Heraldo para destacar algunos pensamientos.

Me impresiona la reacción casi inmediata de la gente que la retuitea. Pero, también, que hay pocos comentarios o muy escuetos. No se llega al fondo del tema tratado para avanzar.

- Sin embargo existe una excesiva confianza en los veloces contenidos de las redes sociales y una cada vez mayor desconfianza de la gente con los periodistas y medios de información. ¿Qué piensa de esto?

Para un periodista la confianza es irreemplazable. Necesita de la confianza lo mismo que el organismo vivo necesita del aire. Informamos para que nos crean, pero sin confianza el periodismo es inútil, desechable.

El periodista necesita que le crean y la sociedad creer en quién le informa. Cuando desaparece la confianza el periodista es manipulable. Nunca tendrá una información verosímil, y sobre todo, está perdido porque la desconfianza es una especie de ceguera colectiva. Los periodistas tenemos la obligación de fortalecer la confianza de la sociedad, pero eso no es un asunto fácil, ni de técnicas, sino de actitudes. Actitud de apego a la verdad y, particularmente, de servicio a los otros a través de la información.

- ¿Y la importancia de la web cuál es?

La Web tiene un enorme poder, pero un poder que será lo que uno haga de él. Si se le confiere a la web ese poder, se volcará hacia la desconfianza. Pero, si por el contrario se entiende que la confianza se construye todos los días, en ese momento se entenderá que el periodismo es, ante todo, una construcción diaria de confianza a través de una información creíble porque es exacta.

Detrás de la confianza lo que existe es rigor informativo. Cuando este existe, se reconoce. Cuando no, la información es superflua.

- Desde los medios hoy se recibe más opinión qué información. Esto ha hecho que la gente desconozca los hechos, la verdad, que esté despistada porque se está informando con opinión que, como se sabe, es subjetiva, tiene prejuicios, es lo que piensa o cree el periodista.

El desequilibrio es evidente. El periodista tiene que conocer a profundidad los hechos para poder opinar, y conocerlos es haberlos investigado e informado. El receptor debe tener siempre claro sobre qué está opinando.

La primera necesidad de un periodista cuando informa es que le crean. Es un deber enumerar las distintas opiniones y ejercer una función crítica sobre las mismas. Señalar, por ejemplo, cuando una opinión no tiene en cuenta un hecho; exagera las cosas; incorpora datos falsos para una argumentación. Es decir, el periodista debe convertirse en un crítico agudo para orientar a su receptor.

La gente es inmensamente sensible a toda tetra de parcialización con la información. Sabe cómo está siendo informada, puede distinguir si están haciendo propaganda a favor de alguien. Y, cuando descubre a un periodista que sesga la información y las mismas opiniones el periodista cae. La gente no le creerá más, ni lo perdonará nunca. La tarea de opinar debe estar completamente separada de la tarea de informar. Cuando un periodista opina se pone de un lado y eso hace que los que están del otro no le crean.