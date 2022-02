Marcus Lemonis habla de ‘El socio’, su millonario programa

Marcus Lemonis

“Es un gran momento de hablar de ser positivos y de ayudar a la gente. La pandemia ha cambiado algunas cosas. Hay que comprender la calidad del negocio. Hay que entender las cosas que hicimos bien cuando estábamos bien, y que se hizo mal. Reevaluar el plan de negocios y la forma de abordarlo. He aprendido más que nada de que si no tienes un presente en lo digital, un sólido e-commerce y una área sólida en redes sociales entonces vas a tener que pelear para volver a atraer el cliente”, continuó Marcus.

Para Marcus, los comercios chicos tienen que enfocarse en las múltiples maneras de comunicarse con el cliente. “No son tiempos fáciles, pero la buena noticia es ver cómo la gente le apuesta a los emprendimientos que les apasiona, lo que les gusta, y eso garantiza que le meterán toda la energía y el corazón”.

A la fecha, con todas sus empresas suma más de 14 mil empleados, junto a quienes no ha dejado de aprender del mundo de los negocios, “no todas las decisiones van a funcionar, y está bien que se vea eso, para que la gente aprenda de nuestros errores. Es la única manera para que un negocio siga creciendo, y más en estos tiempos en donde vemos un cambio en la mentalidad de los consumidores”.

MÁS ALLÁ DEL DÓLAR

Marcus no se cansa de recalcar que se debe entender que las empresas no necesitan solo dinero, requieren de disciplina y otras cosas. “Con los años he aprendido a no acelerarme, para ir más despacio y más estructurado. Si uno estudia el mundo entiende las oportunidades de desarrollo que existen para invertir, donde siempre es fundamental tener una sólida cadena de suministros y el buen uso de la tecnología”.

Y continuó: “Es clave tener una mentalidad en la que hay que tener un plan, porque siempre van a existir riesgos, pero si se tiene un plan y están haciendo lo que verdaderamente les gusta, van a poner toda su energía y apostarle a creer en sí mismo, contratando a gente buena para vender un producto que la gente quiera”.

‘El Socio’ se ha convertido en un programa, que en distintas partes de Estados Unidos, es utilizado en procesos de aprendizaje financiero en distintos niveles educativos, incluso entre niños de edad escolar.