Mi hermano Juan, por Alfonso Múnera

Conocí a Marchena en el verano de 1986, es decir hace ya 36 años, en Sevilla, esa ciudad que él tanto amó y, como suele suceder, tanto odió. Había leído su estupenda tesis de grado sobre las instituciones militares en Cartagena de Indias, mi ciudad, y tenía muchas ganas de conocerlo, de modo que me fui a buscarlo a la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, en la que él se encontraba a diario trabajando en un proyecto con la Universidad de la Florida, al mando de un grupo de jóvenes investigadores y alumnos suyos. Allí lo vi por primera vez, y lo que me hace sonreír cada vez que lo recuerdo es la impresión que me produjo: nunca conocí a nadie que se pareciera tanto a la imagen que el ilustrador Gustave Doré creó para representar al más famoso y bondadoso de los aventureros que han poblado la imaginación de los seres humanos: nuestro Don Quijote de la Mancha. Alto y delgado como él, descuidado y ajeno a las cosas materiales de la tierra como él, y con un pelambre y un bigote, que daban la impresión de que Doré lo hubiera utilizado como modelo para su legendario dibujo.

Y como Quijote revivido se ha paseado por América latina. Lo que Juan ha logrado en décadas de trabajo espléndido y generoso ha sido de un valor inconmensurable para las universidades latinoamericanas. No sé cuántos de sus estudiantes y profesores desde la Patagonia hasta la Guajira pudieron ir a Europa a cursar estudios de doctorado y maestría gracias a su tenacidad e inventiva. Lo que sí sé es que fueron muchos. Con la Universidad de Cartagena organizó un programa de cooperación que arrancó en 1991 y del cual se han beneficiado no menos de 30 estudiantes, con becas para programas de posgrado; estudiantes, además, que no hubieran podido jamás avanzar en sus estudios, por la sencilla razón que eran de condición extremadamente humilde. Pero ahí no acaba la cosa: no tengo el dato preciso de cuántos profesores -alrededor de 15 en todo caso- hicieron estudios de maestría y de doctorado en las distintas universidades de Andalucía gracias a los acuerdos firmados en Cartagena en 1992 por todos los rectores de las universidades andaluzas. Juan se inventó todo esto. Se trajo no sólo a los rectores sino también a las autoridades en materia de educación de la Junta de Gobierno de Andalucía. A partir de ese momento, estuviera donde estuviera, en la Universidad de Sevilla, en la de la Rábida, en la Pablo Olavide, ha estado siempre gestionando dineros, creando proyectos, viajando a Madrid, una y otra vez, para conseguir los recursos que han permitido año tras año tener siempre estudiantes y/o profesores de nuestra universidad becados en España. Hoy, tres décadas después, tenía allá, con él, a una de nuestras estudiantes de historia de más humilde origen. Nadie se puede imaginar todo lo que él estuvo dispuesto a hacer con tal de que obtuviera no sólo su título doctoral sino una vida nueva.