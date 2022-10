Michel Mirabal, el artista que plasma su empeño y amor en sus obras

“No veo la vida sin arte, como sería estar sin la música, el teatro, la literatura, etc., todo esto forma parte de la historia del mundo y las artes visuales son posiblemente las más íntimas y únicas, entre todas, ya que el creador pone una visión muy particular de su manera de ver el mundo y contarlo”, determinó Michel al reflexionar sobre si el arte cubre una necesidad básica en la vida de los seres humanos.

El artista consideró que el éxito no necesariamente viene acompañado del talento, ya que existen muchos casos de gente muy talentosa que no llegan a tener los resultados deseados, de otras que no lo son tanto y llegan o conseguir éxito. “Pienso que el empeño al trabajo y hasta la suerte, son piezas claves”.

A través de las artes plásticas Michel exteriorizó que transmite lo que piensa del mundo, es como lo ve a la hora de trabajar, tratando de ser lo más sincero, primero con él y después con quienes observarán su trabajo.

Al aconsejar a los futuros artistas que quieren vivir del arte, michel dijo: “Solo les podría decir que el trabajo es diario, es necesario el estudio de la historia del arte y los grandes maestros, siendo el camino único para alcanzar resultados”.

Además, contó que la oportunidad que el banco Stonegate de Estados Unidos le dio, para que su trabajo fuera la imagen que se imprimiera en una tarjeta de crédito, para ser usada en Cuba, representó algo transcendental en su carrera artística, al salir de lo convencional que es mostrar su arte en las galerías y museos.

“Una serie muy importante de mi trabajo es Banderas y en este caso este banco norteamericano era el primero en tener presencia en Cuba por más de 60 años y al hacer una búsqueda de artistas que llevarán un mensaje positivo y su obra fuera conocida en el mundo, llegó a mí la propuesta”. “El Proceso no demoró mucho, sólo escogimos entre varias obras, la más significativa para este propósito y en tres meses, ya estaban listas las tarjetas”, relató.

Para concluir, el artista reveló que actualmente expone en el Museo de Kansas City, y se encuentra preparando su próxima exposición en Aspen Art gallery, lugar que lo representa a nivel mundial.

Si quieres saber más de su trayectoria, síguelo en sus redes como michelmirabalmartinez