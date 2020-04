Mis recuerdos del ‘Mono’ Mendoza

Por Fausto Pérez Villarreal

Entre junio de 2001 y diciembre de 2002 residí en Cartagena. Durante ese tiempo trabajé como redactor de planta del diario El Universal.

Llegué al periódico por gestión de mi colega y amigo Andrés Frías Utria, quien puso mi hoja de vida a consideración de las coordinadoras Sonia Gedeón y Ledis Caro.

Tras una breve entrevista me contrataron por 17 días, para cubrir las vacaciones de Manuel Lozano, el editor de las páginas de entretenimiento.

En el día quince de mis labores, dos días antes cumplirse mi tiempo, y cuando preparaba mi viaje de regreso a Barranquilla, el entonces Editor General, Germán Mendoza Diago, me llamó a su oficina para decirme que en el periódico estaban complacidos con mi labor. Enseguida me propuso que me quedara en el periódico para cubrir el descanso de todos los redactores. Es decir, sería una especie de ‘Pinch hitter’, que no tendría una fuente específica. (Lea aquí: Fallece Germán Mendoza, maestro del periodismo en Cartagena)

Haría judiciales cuando descansara Érica Otero Britto; deportes, en los descansos de Andrés Frías y Nilson Romo; locales, en los descansos de Aníbal Therán, Luis Catellar y Rubén Darío Álvarez. Tendría seis días laborales y uno de descanso.

Debo confesar que, por su forma de ser y trabajar, vi siempre a Germán Mendoza como un compañero más que como jefe, pues él era un hombre capaz, comprensivo, amiguero. En 2002 participamos en el XIII Premio de Periodismo Distrital Pegaso de Oro Cartagena de Indias.

El día de la ceremonia de la premiación en el Club de Pesca, dos horas antes de conocerse el veredicto, Germán Mendoza me llamó a su oficina y me dijo: “Si tú ganas quedaré muy complacido. Tu trabajo sobre Pacho Rada y los músicos del Caribe es magistral. Yo le tenía fe a Rubén Darío Álvarez con su crónica sobre niño que pisó una mina quiebra pata en el sur de Bolívar. Ese era fijo ganador, pero el tonto no me hizo caso y mandó otro”. (Le puede interesar: 10 textos para recordar a Germán Mendoza Diago)

Al final, David Lara, por su trabajo sobre Héctor Rojas Herazo, publicado en la edición dominical, y yo, recibiríamos menciones de honor. Germán Mendoza sería el triunfador por una memorable crónica que escribió sobre cómo se filmó la película ‘Queimada’, en Cartagena, dirigida por Gillo Pontecorvo.

Hoy, al enterarme de la muerte de Germán Mendoza Diago, ‘El Mono’ Mendoza, pongo a sonar el nostálgico tango ‘Volver’, de Alfredo Lepera, cantado por Carlos Gardel, y compruebo una vez más que es un soplo la vida, que 20 años no es nada...