“Nací para ser locutora”, Shindy Whatson está feliz en este oficio

Shindy Whatson se toma muy enserio su rol de locutora. Desde que se embarca en su carro para ir a trabajar en lo que más le gusta: la radio, empieza a modular para entonar la voz y hablar sin fallas.

Llega a la cabina, prende los micrófonos, alista su voz y de ahí sale una ráfaga de palabras que no hacen más que divertir al oyente. En su programa ‘El show de La Reina’, coloca vallenato, dice las noticias del día ó ameniza actividades para premios y concursos.

Y es que así como transmite alegría en la emisora La Reina, así es Shindy Whatson cuando la conoces: divertida, carismática y enérgica.

En el Día nacional del locutor, hablamos con esta talentosa barranquillera quien dio detalles de lo maravilloso que ha sido para ella pertenecer a este oficio.

Su nombre de pila es Shindy Alfaro Vengoechea, tiene 30 años y hace 9 vive en Cartagena. Aquí, dice, ha cumplido el sueño de emprender su profesión, casarse con quien considera el amor de su vida y, por su puesto, ver nacer a su hija.

EU: ¿Por qué te llaman “Shindy Whatson”?

C: (Se ríe) cuando estaba en la universidad, en Barranquilla, se me corría el labial rojo. Me comparaban con el Guasón, el payaso villano, y así me quedé. Solo que preferí modificarlo como Whatson para que se escuchara más bonito.

EU: ¿Cómo iniciaste en la radio?

C: En Barranquilla estudié radio y televisión. Yo sabía que en un futuro me iba a dedicar a la locución porque conocía mis potenciales. Desde niña siempre hablaba en los micrófonos.

Al terminar la carrera, empiezo a hacer radio comunitaria, luego me llaman a hacer vacaciones en Caracol, estuve en Tropicana Barranquilla y en Cartagena, y finalmente, me ofrecen el cargo a termino fijo en la emisora La Reina.

EU: ¿Qué tal la experiencia en Cartagena?

C: Como todo lo que es nuevo para nosotros: con algo de miedo. No conocía a nadie, solo a Kelvin Medina cuando estuve En Tropicana. Al entrar a La Reina pues venía de una emisora de solo reguetón, y aunque estaba preparada para cualquier formato saber que hablaríamos y colocaríamos repertorios de vallenato, me alegré, porque vengo de una familia amante a este género musical. Hoy me siento feliz y estoy convencida de que Cartagena también es una ciudad llena de oportunidades.

EU: ¿Cómo es tu dinámica en la locución?

C: Como el de una amiga. Así me gusta hacer sentir a los oyentes. Además, me gusta improvisar, hacer versos y divertirme. Para mí este es un trabajo como cualquier otro, pero es impresionante lo que puedes hacer en las personas que te escuchan, en los que se identifican contigo y te agradecen por alegrarles el día.

EU: ¿Qué le dirías a los futuros locutores?

C: Que no se rindan porque los sueños sí se cumplen. Habrán obstáculos pero con Dios todo es posible. Este oficio es muy importante porque aquí no solo interactúas con la comunidad, también informas, transmites cosas buenas y ayudas a los demás.