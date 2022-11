Netflix: creadores de ‘1899’ revelan en cuántas temporadas se contará todo

No obstante, ambos puntualizaron que es de suma importancia dejar un sentimiento concreto en la audiencia desde el inicio. Incluso, Bo Odar señaló que su intención no es “engañar al público, preferimos plantear un truco delante de ellos, enseñarles que, por supuesto, es un truco. Tú simplemente aún no has descubierto cuál es el truco”.